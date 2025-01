O que acontece com Pratt em American Primeval?

Os espectadores estão curiosos para saber. O que aconteceu com Jacob Pratt? (Dane DeHaan) em primitivo americano—Ele está vivo ou morto? O episódio final da série dramática de faroeste apresenta as tentativas de Isaac Reid de salvar Sarah dos caçadores de recompensas. Enquanto isso, Pratt continua sua jornada para reconquistar sua esposa, Abish. Porém, nos momentos finais, ele comete um erro chocante e faz o impensável, deixando os fãs curiosos sobre seu destino.

Aqui estão detalhes sobre o que acontece com Pratt no American Primeval.

Pratt morre em American Primeval?

Jacob Pratt dá um tiro em si mesmo e morre em American Primeval.

Ao longo da série, Pratt é movido pelo único motivo de encontrar sua esposa, Abish, que ele acredita estar sendo mantida refém a todo custo. Ele, junto com o irmão Cook, parte em uma missão para localizá-la. Porém, em sua busca, Pratt enfrenta diversos desafios, incluindo traições de pessoas próximas a ele, que o deixam furioso.

Mais tarde, Pratt colabora com o irmão Bill para bolar um plano para salvar Abish. Conseqüentemente, eles decidem atacar a tribo ao descobrir a localização de sua esposa. No entanto, quando eles executam o ataque, ela se junta à sua nova família, a tribo Shoshone, para derrotar seus inimigos.

Sem saber que Abish está no meio da briga, Jacob Pratt faz o impensável. Com as próprias mãos, ele atira em sua esposa, que estava desesperado para encontrar ao longo da série. Antes que Pratt perceba seu erro, é tarde demais e Abish jaz morto. Isso o deixa louco, tornando difícil para ele acreditar que matou sua alma gêmea com as próprias mãos.

Como o principal lema de vida de Pratt era apenas se reunir com Abish, ele agora fica sem propósito ou família. Ele está cheio de raiva, culpa e tristeza, incapaz de decidir o que fazer. Assim, Pratt decide dar um tiro em si mesmo, acabar com sua vida e se juntar à sua esposa na vida após a morte.