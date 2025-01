O que acontece com Sharon Goodwin em Chicago Med S10E09?

Sharon GoodwinO destino deu uma guinada dramática durante Chicago Médio O final do outono da 10ª temporada, quando ela foi brutalmente atacada em seu escritório. O confronto chocante com um agressor vingativo deixou Goodwin sangrando até a morte, e a Dra. Dean Archer chegou no momento em que ela lutava para escapar. O suspense do episódio deixou os espectadores se perguntando se o diretor de Gaffney sobreviveria.

Aqui está o que aconteceu após o ataque e as decisões críticas tomadas na estreia do meio da temporada.

Sharon Goodwin morre no episódio 9 da 10ª temporada do Chicago Med?

No final da temporada 10 do Chicago Med, Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson) foi esfaqueada pela viúva de um paciente falecido. O agressor confrontou Goodwin em seu escritório em busca de vingança. Gravemente ferido e sangrando, Goodwin conseguiu escapar quando o Dr. Dean Archer (Steven Weber) chegou inesperadamente. O episódio terminou com Archer encontrando-a ferida e pedindo ajuda.

A estreia do meio da temporada, temporada 10, episódio 9 (“No Love Lost”), mostrou Goodwin em estado crítico. Os instintos militares de Archer entraram em ação quando ele a levou às pressas para o Departamento de Emergência. Após exame, Archer descobriu que a facada havia lacerado o pâncreas de Goodwin. Esta lesão foi particularmente preocupante devido ao diabetes de Goodwin, que aumentou o risco de complicações.

A filha de Goodwin, Tara (Nicolette Robinson), teve duas opções cirúrgicas. A opção mais segura deixaria Goodwin impossibilitado de comer por via oral, exigindo uma bolsa de drenagem permanente. A segunda operação, mais intensiva, acarretava riscos maiores, mas permitiria a Goodwin viver normalmente. Apesar da rejeição inicial de Tara ao procedimento mais arriscado, Archer procedeu à sua realização durante a cirurgia para preservar a qualidade de vida de Goodwin.

A cirurgia foi complexa, mas finalmente bem sucedida. Goodwin recuperou a consciência e ficou estável. Mais tarde, Archer o informou que ele esteve perigosamente perto da morte durante o ataque. A luta revelou que Goodwin evitou deliberadamente infligir danos potencialmente fatais ao seu agressor, garantindo que o caso fosse tratado pelo sistema de justiça.

O processo de recuperação de Goodwin começou e a equipe de Gaffney ficou aliviada porque seu diretor estava se recuperando da experiência traumática.