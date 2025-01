O que acontece com Stella Kidd no evento crossover de Chicago Fire, PD & Med?

Os espectadores estão curiosos para saber se Stella Kidd, que experimentou uma situação perto da morte durante o Chicago FirePD e evento cruzado, sobreviveram ou não. No episódio, Stella e sua equipe estão em uma situação difícil, e sua vida está em risco. Isso deixou os fãs se perguntando se ela conseguiu sobreviver à situação. Aqui estão os detalhes.

Stella Kidd de Miranda Rae Mayo morreu no Crossover Fire, PD e Med de Chicago Fire, PD e Med?

Não, Stella Kidd de Miranda Rae Mayo não morreu no Chicago Fire, PD e Med.

Os bombeiros do caminhão 81 são informados de que um trem está preso perto deles e um vazamento de gás ativo no túnel. Isso leva Stella Kidd e sua equipe estão indo para o trem para evacuar passageiros. No meio do caos, Adam Ruzek chega para perseguir um suspeito primário.

Enquanto isso, Stella e Carver quase chegam ao trem, mas o túnel cai, deixando -os presos. Mostrando coragem, eles começam a ajudar as pessoas que foram feridas. Ruzek recebe um sinal e informa a Kim sobre ser pego e o fato de que um criminoso se esconde entre eles. Inicialmente, Ruzek duvida de informar a Stella sobre o principal suspeito, mas insiste em obter os detalhes.

Adam distrai Stella ainda mais argumentando detalhes da condição de Trudy. Sua conversa é interrompida quando é convocada para salvar uma criança que teve problemas para respirar. Ela chama Archer para pedir uma solução para tratar a criança, mas logo perde a conexão. Através do código Morse, Archer tenta enviar mensagens para resolver problemas médicos no trem.

Todos os que se preocupam com eles se importam, pois não há ar fresco suficiente para respirar, o que põe em risco a vida dos passageiros. Stella e a equipe fazem todo o possível para impedir que todos paguem enquanto descobrem uma solução de resgate. Surpreendentemente, o ofensor escondido revela sua identidade, criando estragos e aponta uma arma para Stella. Ela atinge o culpado e a equipe vem para ajudá -la. Finalmente, o agressor recebe um tiro mortal.