O que acontece com Trudy no evento crossover de Chicago Fire, PD & Med?

Os espectadores estão preocupados com o que aconteceu com Trudy Platt durante o Evento de Crossover de Chicago Fire, PD e Med – Ele sobreviveu ou morreu? Interpretada por Amy Morton, ela é uma personagem amada que trabalha como sargento da unidade de inteligência do Distrito 21. Mais recentemente, ela entra no subconjunto para capturar um criminoso, mas infelizmente ela conhece uma tragédia inesperada. É imediatamente levado ao hospital e é anunciado que está em estado crítico, fazendo os fãs se preocuparem com seu destino.

Não, Trudy Platt, de Amy Porton, não morreu no Crossover Fire, PD e Med de Chicago Fire, PD e Med.

Trudy está chateado com Mouch por esquecer seu aniversário. Ela assumiu que estava descontente com ele porque estava comemorando sua promoção com o tenente futuro, sem perceber a verdadeira razão de sua raiva. Mais tarde, ele descobre que ela quer comemorar seu aniversário com ele, mas suas ações anteriores já a machucaram.

As coisas pioram quando Trudy tem a tarefa de investigar o incêndio, além de seus deveres de supervisionar os oficiais de patrulha. Com a ajuda de algumas evidências, ela, Bates e Adam aprendem que o fogo foi um incêndio e está determinado a pegar os culpados. Severide, que estava coletando evidências de incêndios causados, encontra dois ladrões tentando envolvê -lo em uma briga física.

Enquanto isso, Trudy descobre outro criminoso no subconjunto e abordagens para prendê -lo. No entanto, alguém vem de trás e a atira por trás, colocando sua vida em perigo.

Apesar de sua condição frágil, através do rádio, ele informa outras pessoas sobre o incidente, o que leva seus colegas a correr ao local. Eles aprendem sobre o edifício de colapso, mas um memorando muco teimoso decide resgatar Trudy.

Eles levam para Med, onde os médicos lutam para tirá -la de perigo. O Dr. Mitch decide realizar um experimento arriscado para revivê -lo. Enquanto isso, Mouch se sente culpado por suas ações e está desesperado para vê -la no experimento arriscado. No entanto, as pessoas ao seu redor tentam confortá -lo, dizendo que a condição de Trudy está melhorando. Felizmente, Trudy sobrevive e também compartilha com detalhes sobre a pessoa que atirou nele.