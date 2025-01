O que acontecerá com o TikTok e seus usuários depois que o banimento começar no domingo?

(NEXSTAR) – A Suprema Corte decidiu na sexta-feira manter uma lei que proíbe o TikTok a partir de domingo, a menos que sua controladora chinesa venda o aplicativo de mídia social.

Várias partes manifestaram interesse em comprar a plataforma popular, mas a controladora ByteDance disse repetidamente que não planeja vendê-la. A menos que algo mude no último minuto, a proibição deverá entrar em vigor em 19 de janeiro.

Mas o aplicativo não desaparecerá repentinamente do seu telefone e usá-lo não causará problemas com a lei. Se a proibição do TikTok for aprovada, é mais provável que pareça um lento declínio na obsolescência. Novos usuários não poderão baixar o aplicativo e as atualizações não estarão disponíveis nas lojas de aplicativos. Os serviços de hospedagem na Internet também serão proibidos de hospedar o TikTok.

Divulgados retratos oficiais de Donald Trump e JD Vance



Isso acabará por tornar o pedido inviável, disse o Departamento de Justiça em documentos judiciais.

O presidente Joe Biden diz que não pretende aplicar a lei no domingo, seu último dia completo no cargo.

“Dado o simples facto do momento, esta Administração reconhece que as ações para implementar a lei devem simplesmente caber à próxima Administração, que tomará posse na segunda-feira”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, num comunicado.

Trump intervirá?

Assim que tomar posse, o presidente eleito, Donald Trump, será Ele está considerando usar uma ordem executiva para manter o TikTok por perto.apesar da popularidade da proibição entre ambos os partidos no Congresso.

A equipe de transição de Trump não ofereceu detalhes oficiais sobre como Trump planeja cumprir sua promessa de campanha de “salvar o TikTok”. Mas a porta-voz Karoline Leavitt disse em comunicado em novembro que planeja “cumprir” sua promessa.

Depois que Trump assumir o cargo, caberia ao Departamento de Justiça fazer cumprir a lei e punir potenciais infratores. Na quarta-feira, Pam Bondi, escolhida por Trump para procuradora-geral, evitou uma pergunta durante uma audiência no Senado sobre se ela manteria a proibição do TikTok.

Quais alimentos contêm Red 3, o corante agora proibido pelo FDA?



Alguém vai mesmo comprar o TikTok para salvá-lo?

Frank McCourt, empresário bilionário, magnata do mercado imobiliário e ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, anunciou recentemente que seu grupo de defesa da Internet haviaapresentou uma propostapara comprar o site de mídia social ByteDance. O famoso investidor do Shark Tank, Kevin O’Leary, também se juntou ao esforço.

Ex-secretário do TesouroSteven MnuchinTambém tomou medidas para comprar o TikTok. Pouco depois de o Congresso aprovar a proibição, Mnuchin disse à CNBC que havia começado a criar um grupo de investidores que compraria a popular empresa de mídia social.

Vários outros nomes foram propostos como possíveis compradores: CEO da TeslaElon MuskJimmy DonaldsonMrbesta)que recentemente postou nas redes sociais sobre a possibilidade de tal acordo, e o ex-CEO da Blizzard-Activision, Bobby Kotick. No entanto, não está claro se esses compradores são sérios e estão preparando ativamente uma oferta pela empresa.

A ByteDance, por sua vez, manteve-se firme que não pretende vender. Os especialistas também observaram que é improvável que o governo chinês aprove uma venda que inclua o cobiçado algoritmo do TikTok.

Por que os legisladores estão preocupados com o TikTok?

O argumento contra o TikTok no Congresso resumiu-se em grande parte à segurança nacional. Os Estados Unidos disseram estar preocupados com o fato de o aplicativo coletar grandes quantidades de dados do usuário, incluindoinformações confidenciais sobre hábitos de visualizaçãoque poderia cair nas mãos do governo chinês através da coerção.

As autoridades também alertaram que o algoritmo que alimenta o que os usuários veem no aplicativo é vulnerável à manipulação por parte das autoridades chinesas, que podem usá-lo para moldar o conteúdo da plataforma de uma forma difícil de detectar.

O TikTok observa que os Estados Unidos não apresentaram provas de que a China tenha tentado manipular o conteúdo da sua plataforma americana ou recolher dados de utilizadores americanos através do TikTok.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

Fonte