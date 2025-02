O que aconteceu com a Barbie Hsu? A atriz de Taiwan vai para 48

Em uma reviravolta inesperada, a atriz de Taiwan Barbie Hsu Morreu tragicamente devido a complicações de saúde aos 48 anos. A notícia da morte da Barbie Hsu, informada em 3 de fevereiro, deixou toda a indústria do entretenimento em choque, que ainda está se recuperando da perda da amada personalidade da televisão.

Estes são todos os detalhes disponíveis sobre a infeliz morte da Barbie Hsu.

Barbie HSU gasta 48 anos, Relatório de reivindicações

A atriz de Taiwan, Barbie Hsu, morreu tragicamente, perdendo sua vida diante do advento da pneumonia. O infeliz incidente ocorreu depois que a HSU contraiu a gripe enquanto viajava no Japão.

Enquanto conversava com o TVBS News of Taiwan, a irmã de Barbie Hsu, Dee Hsu, compartilhou as notícias da morte de seu irmão. “Durante o Ano Novo Lunar, nossa família chegou ao Japão de férias. Infelizmente, minha querida irmã Barbie nos deixou depois de obter pneumonia, desencadeada pela influenza ”, disse a declaração de Dee Hsu. (através BBC)

Hsu saltou para a fama aos 17 anos, quando colaborou com sua irmã para formular uma equipe pop. Depois de experimentar o anfitrião, a Barbie Hsu recebeu elogios de todo o mundo quando garantiu o papel principal no meteoro de 2001 em 2001. O programa viu a HSU retratar um adolescente da classe média chamado Shacai. Vindo de um fundo humilde, Shacai Lands em uma luta de amor confusa com pretendentes ricos depois que ela se prepara em uma escola de elite particular.

Depois de aprender sobre a morte de Barbie Hsu, Ken Chu, membro da F4, que anteriormente compartilhou a tela com a HSU no Meteor Garden, publicou um tributo no Instagram antes de escrever: “Que raio do azul”, em Weibo.

Enquanto o momento da morte de Barbie Hsu foi um golpe para o seu fechamento, a atriz teve uma extensa história de lutas médicas em sua juventude. Depois de ter lutado contra a epilepsia e doenças cardíacas, as incríveis incrustações do HSU até a levaram ao hospital em um momento. Hsu deixa o marido, DJ Koo, bem como dois filhos de seu casamento anterior com o empresário chinês Wang Xiaofei.