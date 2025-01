O que aconteceu com Anita Bryant? Morre cantor e ativista contra os direitos dos homossexuais

Cantor e ativista cristão indicado ao Grammy Anita Bryantconhecida por sua posição contra os direitos dos homossexuais, morreu. A cantora deu seu último suspiro em sua casa em Edmond, Oklahoma, no mês passado.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a morte de Anita Bryant.

Anita Bryant morre aos 84 anos, segundo relatório

Um obituário oficial anúncio confirmou a morte de Anita Bryant em 16 de dezembro de 2024. Bryant estava cercada por sua família e amigos no momento de seu falecimento. O obituário também mencionou a fé cristã de Bryant e sua extensa família na Igreja, que continuará seu trabalho. Bryant tem quatro filhos, duas enteadas e sete netos para valorizar seu legado.

Bryant nasceu em 25 de março de 1940 em Barnsdall, Oklahoma. Desde os primeiros anos de vida, encontrou na fé cristã a sua luz orientadora, que perdurou ao longo do tempo. Sua paixão pela música e pela arte a levou a seguir carreira no show business, que começou com um programa de televisão aos 12 anos.

Bryant participou de várias formas de arte. Além de cantar, ela ganhou o concurso de beleza Miss Oklahoma em 1958. Uma década depois, ela também se tornou embaixadora da marca na Florida Citrus Commission e continuou até 1980. Sua famosa citação, “Café da manhã sem suco de laranja é como um dia sem sol ”, tornou-se um jingle familiar.

Além disso, ele iniciou o infame movimento “Save Our Children” em 1977 em Miami, Flórida. O objetivo da campanha era alterar uma lei municipal legislada que proibia a discriminação com base na orientação sexual.

Bryant explicou abertamente suas crenças por trás do início do movimento em 1978. Playboy entrevista. “Eu me envolvi apenas porque eles estavam pedindo privilégios especiais que violavam a lei estadual da Flórida, sem mencionar a lei de Deus”, disse ele. “Sabe, quando eu era criança, eu nem menção a palavra homossexual, muito menos descobrir do que se tratava o ato. “Você sabia que era muito ruim, mas não imaginava o que eles tentaram fazer.”

A cantora acrescentou ainda: “Quer dizer, era muito sujo para pensar e você tinha outras coisas em que pensar. “Então, quando finalmente descobri todas as implicações, foi uma revelação total para mim.”

As crenças anti-gays de Bryant supostamente provocaram indignação entre os ativistas dos direitos dos homossexuais que boicotaram o suco de laranja da Flórida. A cantora também alegou que sofreu uma perda de meio milhão de dólares em reservas de shows, como resultado da indignação pública.