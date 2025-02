O que aconteceu com Biff Wiff? Em todos os lugares, de uma só vez, o ator morre

Ele morte recente de Biff Wiffum ator conhecido por seus papéis em filmes como Todos os lugares de uma só vezEle surpreendeu e tristes fãs. No entanto, ele também os deixou curiosos sobre as circunstâncias que cercam seu desaparecimento. Wiff, que começou sua carreira como ator em meados dos anos 80, apareceu em vários papéis em vários filmes notáveis ​​e programas de televisão, como o luar e está sempre ensolarado na Filadélfia.

Então, aqui estão todos os detalhes que aprendemos sobre a morte do ator veterano.

Biff Wiff morre, relatório de reivindicações

A morte de Biff Wiff foi confirmada por seu laboratório de entretenimento da empresa de gerenciamento de talentos.

A empresa confirmou as notícias através de um Publicação do Instagram Compartilhado na sexta -feira. Ele tinha cinco fotos, duas das quais eram fotos com o comediante Tim Robinson, e seu co -estrela -estrela Jake Johnson.

“É com corações pesados ​​que o informamos sobre a morte de nosso amado cliente e ator, Biff Wiff”, o Laboratório de Entertainista legendado. Então eles ligaram para o eu acho que você deveria deixar a estrela como uma “pessoa incrível” e enfatizou que sua “energia de amor” tocou todos ao seu redor. Além disso, a empresa de gerenciamento de talentos expressou seu condolência à sua família e entes queridos.

Enquanto a causa da morte de Biff Wiff não foi nomeada no cargo, presumivelmente sucumbiu ao câncer, pois ele estava lutando contra a doença. Antes de sua morte, ele frequentemente documentava seu tratamento contra o câncer nas redes sociais.

Os amigos do falecido ator até lançaram um GoFundMe Página em 2023 para apoiar o tratamento do seu câncer. Ao escrever, um total de US $ 127.800 foi levantado. Esta página também revelou seu nome verdadeiro como Garry Grotty.

Apenas seis dias antes de sua morte, Biff subiu um Publicação do Instagram. Nele, ele agradeceu a Daniel Kwan e Scheinert por jogá -lo em todos os lugares ao mesmo tempo. “Foi maravilhoso e foi ótimo fazer parte de algo tão bom”, acrescentou Wiff. Aqui, ele também elogiou seu co -estrela Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.