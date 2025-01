O que aconteceu com Dale Wilson? Morre dublador de Dragon Ball Z

As notícias do popular dublador canadense. Daniel Wilson morte aos 74 anos, foi compartilhada por um membro da família e deixou seus fãs arrasados ​​online. Conhecido por seu trabalho em projetos como Dragon Ball ZGI Joe: um verdadeiro herói americano, múmias vivas! e muitos mais, a sua perda deixou um vazio na indústria do entretenimento.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o desaparecimento de Wilson e detalhes relacionados.

Dale Wilson morre aos 74 anos, afirma relatório

A morte do dublador Dale Wilson foi confirmada por sua esposa, Gail Wilson, em um comunicado emocionado.

Em 7 de janeiro de 2025, Gail a levou página do facebook para fazer o anúncio informando que o dublador faleceu no dia 6 de janeiro. Ela ainda revelou detalhes da causa de sua morte e disse: “Olá a todos. Esta é Gail, esposa de Dale. É com dor no coração que devo lhe contar. Ontem à noite Dale deixou esta existência terrena. “Tendo vivido muitos anos com câncer de próstata metastático e doença de Parkinson, eu estava preparado.”

A esposa de Dale expressou ainda como seu marido significava muito para ela ao se despedir dele com letra de Bonnie Raitt. Dizia: “Ele me ensinou como viver… como ser eu mesmo… e como dar.” Gail Wilson concluiu a declaração dirigindo-se ao resto da família e aos fãs de Dale. Ela escreveu: “Eu sei que ele também fez isso com muitos de vocês. E eu sei que ele valorizava cada um de vocês; sua família, amigos e fãs.”

Trabalhando com a Ocean Productions, Dale Wilson teve uma carreira ilustre em dublagem. Seu trabalho mais popular foi a dublagem inglesa de Dragon Ball Z, na qual dublou vários personagens. Isso incluía Cell, King Yemma, Kami, Goz e um dos amigos mais próximos de Goku, Android 8.