O que aconteceu com Dennis Richmond? A âncora da KTVU passa

Âncora notável da KTVU Dennis Richmond Ele morreu aos 81 anos. Durante sua carreira de quatro décadas, ele se tornou uma voz de confiança no jornalismo na Bay Area, ganhando respeito por sua integridade e profissionalismo inabalável.

É isso que sabemos até agora sobre a morte de Dennis Richmond.

Dennis Richmond vai para 81

Dennis Richmond, o lendário apresentador da KTVU, morreu aos 81 anos (através de KTVU).

Uma figura pioneira no jornalismo de transmissão, Richmond foi amplamente reconhecido como o rosto das notícias dos dez KTVU por mais de quatro décadas. Ele morreu em sua casa em Grass Valley, Califórnia, com sua esposa, Deborah, ao seu lado.

Richmond foi um dos primeiros apresentadores africanos -americanos de notícias importantes no mercado, juntando -se à KTVU como um datilógrafo na parte hora antes de chegar à cadeira de 65 âncora.

Conhecida por sua presença silenciosa e autorizada, desempenhou um papel crucial na configuração do cenário de notícias da área da baía, cobrindo eventos importantes, como o terremoto de Loma Prieta de 1989 e a tempestade de fogo de Oakland Hills de 1991.

O legado de Richmond se estende além de seu tempo no ar. Os colegas e espectadores se lembram dele como mentor, líder e jornalista que estabelece o padrão de integridade. O gerente geral da KTVU, Mellynda Hartel, mencionou o “impacto da âncora ainda se sente na sala de escrita da KTVU hoje”.

O diretor assistente de notícias, Darren Zulberti, também falou muito bem sobre Richmond e disse: “Ele sempre me lembrava de mim quem o cercava para tratar o espectador com respeito, muitas vezes informando notícias difíceis em tempos incertos com clareza, contexto e entrega direta” .

Nascido em Ohio, Richmond serviu na 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos EUA. Ele obteve uma bolsa de estudos para a Escola de Jornalismo de Pós -Graduação da Universidade de Columbia, dedicando sua carreira à KTVU. Mesmo após a aposentadoria, permaneceu uma figura querida, simbolizando confiança e confiabilidade nas notícias da área da baía.

A morte de Dennis Richmond marca o fim de uma era para a KTVU e a comunidade de jornalismo da área da baía. Suas contribuições para as notícias de transmissão e seu compromisso inabalável com os relatórios objetivos deixam um impacto duradouro. Sua esposa, sua filha e seu enteado sobrevivem.