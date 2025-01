O que aconteceu com Derrick Ward? Repórter da NBC morre

Renomado Repórter de notícias da NBC Derrick Ward morte aos 62 anos deixou o mundo da mídia em profundo choque. Ao saber da notícia de seu falecimento, seus colegas e amigos próximos recorreram às redes sociais para prestar homenagem ao icônico repórter.

Aqui estão todos os detalhes sobre a morte de Ward e as condições que a cercaram, conforme compartilhado por sua família.

Derrick Ward morre aos 62 anos, diz relatório de reivindicações

A família do repórter da NBC 4 Washington, Derrick Ward, anunciou sua morte em um comunicado que compartilhou com o canal de mídia.

Conforme revelado no comunicado compartilhado por NBC4WashingtonWard deu seu último suspiro na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, cercado por sua família. A causa de sua morte foram complicações após a parada cardíaca que sofreu recentemente.

A família de Derrick Ward o descreveu como “uma inspiração e um membro querido de nossa família e da comunidade de sua cidade natal, como repórter de longa data no News4 Washington e anteriormente na WTOP Radio”.

Em sua vasta carreira como jornalista, Ward trabalhou para diversas redes como WAMU, WPFW e muito mais. Além disso, algumas histórias populares que ele cobriu em sua carreira jornalística são os tiroteios de franco-atiradores que ocorreram em Washington, os ataques de 11 de setembro ao Pentágono e as audiências Irã-Contra.

Concluindo sua declaração sobre a morte de Ward, sua família declarou: “Pedimos seus pensamentos e orações durante este período e estendemos nossa gratidão a todos pelas demonstrações de amor e apoio. Detalhes sobre seu funeral serão compartilhados nos próximos dias.”

Derrick Ward comemorou recentemente seu 62º aniversário postando uma mensagem no Facebookagradecendo a todos que o desejaram na ocasião. Após sua morte, sua colega Aimee Cho postou uma mensagem de homenagem no X (anteriormente Twitter). Ela disse: “Simplesmente de coração partido pela perda de nosso querido amigo e colega Derrick Ward. “Ele sempre foi muito gentil comigo e com todos que conheceu.”