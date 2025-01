O que aconteceu com Dora Moono Nyambe? TikToker morre aos 32 anos

Circulam relatos sobre o morte de educador, filantropo e celebridades tiktok Dora Moono fodee as pessoas querem saber se é verdade. A activista zambiana e personalidade online atraiu ampla atenção devido ao seu notável trabalho com crianças rurais através da sua organização, Footprints of Hope Mapapa.

Aqui estão todos os detalhes que reunimos sobre a notícia do falecimento repentino de Nyambe.

Dora Moono Nyambe morta aos 32 anos, diz relatório

Dora Moono Nyambe teria falecido na madrugada de 25 de dezembro de 2024. Ela tinha 32 anos no momento de sua morte.

Uma mídia local ligou Notícias Kalemba aparentemente lançou alguma luz sobre o que aconteceu com a celebridade do TikTok. Mubanga Gravies, professora da Footprints Hope School, com sede no distrito de Mkushi, em Nyambe, foi citada como tendo dito que a humanitária passou algum tempo com a sua equipa e muitas das crianças até às 23 horas da noite anterior à sua morte.

“Naquela época, ela nunca reclamava de estar doente ou de se sentir mal”, explicou Gravies. “Ontem ele acordou por volta das 2h e foi até a clínica próxima, que fica a cerca de 15 quilômetros da escola, depois de desmaiar diversas vezes”.

Gravies continuou: “A clínica apenas nos informou que ele havia morrido por volta das 4h, informando que estava com pressão baixa”. Segundo ele, Nyambe era “o melhor chefe que os funcionários da escola poderiam ter”.

Dora Moono Nyambe era filha de pai zambiano e mãe sul-africana. Nascida em 23 de junho de 1992, passou grande parte de sua infância em Chibombo, Lusaka, Zâmbia. Nyambe foi uma educadora ao longo da vida e notou o péssimo estado das escolas e da educação em Mapapa, Mkushi, durante uma visita em 2019. Ela acabou se mudando para Mapapa, onde estabeleceu a Footprints of Hope Mapapa e a Footprints Hope.

O filantropo trabalhou extensivamente com crianças vulneráveis ​​e desfavorecidas. Nyambe ajudou-os com educação, gravidez na adolescência e acesso a alimentos, roupas e abrigo. Não teve filhos biológicos, mas adotou 13 jovens.

Nyambe foi enterrada na sua escola no dia 29 de dezembro.