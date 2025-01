O que aconteceu com Doug Christie, técnico do Sacramento Kings?

David Christieo provisório treinador principal do Sacramento Kingsse viu no centro de uma discussão acalorada durante o recente jogo do time contra o Golden State Warriors. O incidente, que envolveu um confronto com o técnico do Warriors, Steve Kerr, rapidamente se tornou um tópico de discussão entre os fãs da NBA. Agora, muitos estão curiosos para saber o que exatamente aconteceu.

Aqui estão mais informações sobre o incidente.

Por que Doug Christie foi escoltado para fora da quadra?

Durante a vitória do Sacramento Kings por 129-99 sobre o Golden State Warriors, um momento tenso se desenvolveu quando o técnico interino Doug Christie teve que ser escoltado para fora da quadra após um confronto com o técnico do Warriors, Steve Kerr. O confronto seguiu uma tela agressiva de Draymond Green que deixou o guarda dos Kings, Keon Ellis, ferido no chão. Enquanto Ellis lutava contra a dor, Kerr discutia com as autoridades. Ele acusou Ellis de cair e gritou para os árbitros “pararem de cair e jogarem basquete”. Isso provocou a reação de Christie.

Quando Christie abordou Ellis para ver como ele estava, palavras foram trocadas com Kerr e Green, agravando a situação. A tensão aumentou enquanto Christie caminhava em direção ao banco dos Warriors. Isso levou os jogadores do Kings, Domantas Sabonis e Trey Lyles, a intervir, guiando Christie de volta ao banco. Em seus comentários pós-jogo, Christie explicou que suas ações foram motivadas pelo desejo de proteger seus jogadores. Ele disse: “Estou sempre protegendo meu jogador. Isso é realmente tudo. Tenho o maior respeito por todos os jogadores de lá. “Eu sei, por jogar nesta liga, o que eles passam ao vê-los chegar ao mais alto nível, então não é nada além de amor.”

Christie, reconhecendo a situação, agradeceu a Sabonis por ajudar a contê-lo e evitar uma possível multa. Ele disse: “Acabei de dizer que você estava fazendo um ótimo trabalho e peço desculpas porque perdi o meu, mas obrigado por me segurar. “Isso é o que é fraternidade.”