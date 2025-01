O que aconteceu com Garth Hudson? Morre o tecladista da banda

Fãs de A banda estão de luto morte de Garth Hudsono último membro sobrevivente do icônico grupo de rock. Conhecido por seu domínio inovador do órgão Lowrey, a morte de Hudson marca o fim de uma era para o mundo da música. Homenagens estão chegando de todo o mundo, homenageando suas imensas contribuições ao rock and roll.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a morte e o legado de Garth Hudson.

Garth Hudson morre aos 87 anos, diz relatório de reivindicações

Garth Hudson, o renomado tecladista da The Band, morreu aos 87 anos. Os relatórios confirmam que ele morreu pacificamente enquanto dormia em uma casa de repouso em Woodstock, Nova York, após uma doença prolongada.

Embora os detalhes sobre a morte de Garth Hudson permaneçam limitados, seu amigo de longa data Jan Haust compartilhou com pedra rolante que os últimos momentos de Hudson foram passados ​​rodeados de música. Ele disse que Hudson “morreu em paz” e que “ontem foi um dia de música e de mãos dadas”.

Hudson residia no norte do estado de Nova York há anos e recebeu cuidados enquanto sua saúde piorava. Seu falecimento segue o de outros membros da The Band, incluindo Robbie Robertson, que morreu em 2023 após lutar contra uma longa doença.

The Band, um grupo de rock canadense-americano, ganhou imensa popularidade por seu som criativo e contribuições para a história da música. A musicalidade de Hudson, particularmente sua habilidade de misturar gêneros com o órgão Lowrey, foi fundamental na formação do estilo icônico do grupo.

Hudson nasceu em 3 de agosto de 1937 em Windsor, Ontário. A música estava na família, sua mãe se destacava como pianista e seu pai tocava diversos instrumentos de sopro. Sua educação desempenhou um papel importante no desenvolvimento de sua paixão pela música.

Ao longo de sua carreira, a banda ganhou vários elogios, incluindo um Grammy pelo conjunto de sua obra. Eles foram incluídos no Hall da Fama da Música Canadense em 1989, no Hall da Fama do Rock and Roll em 1994 e na Calçada da Fama Canadense em 2014.