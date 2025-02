O que aconteceu com Gina e quem é o professor do rastreador S02E09?

Imaginando o que aconteceu em Episódio 9 da 2ª temporada de rastreamento? Este episódio finalmente resolve o velho Gina Caso Pickett, revelando a verdadeira identidade do assassino em série Dodge conhecido como O professor. Com confissões chocantes, traições inesperadas e confronto tenso, Colter Shaw descobre a verdade por trás do desaparecimento de Gina.

Vamos quebrar os principais eventos, revela major e a resolução desse mistério de uma década.

Quem é o professor e matou Gina no episódio 9 da segunda temporada de Tracker?

O professor acaba sendo Noah Darview, um anestesista que trabalhou como médico viajante.

Ele se moveu entre os estados, o que dificulta que as autoridades se conectem às suas vítimas. Em sua juventude, Darview sequestrou as vítimas, mas, à medida que crescia, ele recrutou “discípulos”, os homens já se registraram como criminosos sexuais, para sequestrar mulheres em seu nome.

No episódio 9 da segunda temporada, Colter Shaw e sua equipe descobrem que Frank Whales, um dos discípulos de Darview, sequestrou Gina Pickett que a atrai com um falso concerto secreto. Frank então leva Colter a um hospital abandonado, onde eles encontram outra vítima.

Lá, Colter finalmente confirma que Noah Darview é o professor. Durante o confronto, Frank tenta matar Darview, mas se enquadra em sua manipulação mais uma vez. Darview esfaqueia Frank, mas Colter atira e o captura.

Darview confessa matar Gina Pickett, dando a sua irmã Camille se fechando. Ele também revela os locais dos restos de suas outras vítimas. Camille comemora um funeral para Gina e escolhe deixar a cidade, terminando sua busca por respostas de uma década. A resolução do caso leva à morte de baleias Frank e à prisão de Darview, garantindo que seus crimes viessem à tona.

Colter Shaw, depois de ter resolvido seu longo caso, se prepara para passar para sua próxima investigação. Enquanto isso, Keaton, o policial aposentado que havia ajudado no caso, também separa Colter, oferecendo sua ajuda se ele precisava novamente. O episódio termina com Colter resolvendo com sucesso o caso, embora com um resultado que não tenha sido totalmente satisfatório para ele.