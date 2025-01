O que aconteceu com Jack Hoffman? Superfã de Nebraska morre

Jack Hoffman, o jovem Nebrasca O superfã de futebol que conquistou corações com seu inesquecível touchdown de 69 jardas no jogo de primavera de 2013 dos Cornhuskers morreu aos 19 anos. A morte de Jack Hoffman segue-se a uma batalha de 14 anos contra o cancro no cérebro, uma doença que ele lutou com bravura e determinação inabaláveis.

Aqui está o que sabemos sobre a vida, o legado e o impacto de sua morte de Jack Hoffman.

Jack Hoffman morre aos 19 anos, segundo relatório

Jack Hoffman, um superfã do Nebraska Cornhusker e paciente com câncer que inspirou muitos, faleceu em 15 de janeiro de 2025. Ele tinha 19 anos e lutou contra o câncer no cérebro durante a maior parte de sua vida.

Diagnosticado com glioma aos 5 anos, Jack ganhou atenção nacional depois de marcar um touchdown de 69 jardas durante o jogo da primavera de 2013 em Nebraska (via ESPN). Seu momento de inspiração ajudou a lançar a Team Jack Foundation, que arrecadou mais de US$ 14 milhões para pesquisas pediátricas sobre câncer cerebral.

Jack desenvolveu um vínculo estreito com o running back Rex Burkhead de Nebraska, que o apresentou aos Cornhuskers. O touchdown viral rendeu a Jack o prêmio ESPY de “Melhor Momento no Esporte” e levou a uma reunião com o presidente Barack Obama. Jack continuou a desafiar as probabilidades, jogando futebol americano no ensino médio e concluindo o ensino médio em maio de 2024. Ele se matriculou na Universidade de Nebraska, em Kearney, como estudante de direito, ganhando um lugar na lista do reitor.

O pai de Jack, Andy Hoffman, que também desempenhou um papel fundamental na conscientização sobre o câncer cerebral pediátrico por meio da fundação, faleceu em 2021 de glioblastoma. Jack passou por vários tratamentos ao longo de sua vida, incluindo radiação e cirurgia de ressecção de tumor em 2024. Apesar de sua saúde em declínio, ele continuou a inspirar as pessoas ao seu redor.

A Universidade de Nebraska e a comunidade homenagearam a bravura e os esforços de Jack para aumentar a conscientização sobre o câncer. Seu touchdown, chamado “The Run”, inspirou muitos. Seu legado continua vivo através da Team Jack Foundation. Jack Hoffman é lembrado como um símbolo de resiliência e defesa na luta contra o câncer cerebral pediátrico.