O que aconteceu com Jeannot Szwarc? Morre o diretor francês de ‘Tubarão 2’

Renomado cineasta francês Jeannot Szwarcconhecido por dirigir projetos mais antigos como Jaws 2 e Somewhere in Time, ele faleceu tragicamente. O falecido diretor, nascido em 1939 em Paris, passou a maior parte de sua formação na Argentina. Depois de concluir seu mestrado em ciências políticas pela Universidade de Harvard, Szwarc finalmente fez a transição para a indústria do entretenimento. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre a recente morte de Jeannot Szwarc.

Jeannot Szwarc morre aos 85 anos, segundo relatório

A veterana atriz Jane Seymour decidiu Facebook para compartilhar a notícia da morte de Jeannot Szwarc. Ele morreu de insuficiência respiratória, segundo O repórter de Hollywood.

Seymour, que colaborou com Szwarc em Somewhere in Time, de 1980, prestou homenagem ao icônico cineasta em sua postagem, observando: “Hoje nos despedimos de um verdadeiro visionário. Jeannot Szwarc não foi apenas um diretor brilhante, mas também uma alma gentil e generosa. Ele nos contou muitas histórias atemporais, incluindo Somewhere in Time, um filme que mudou minha vida para sempre. Que sua memória seja uma bênção e que sua arte viva em nossos corações.”

A morte de Szwarc parece ter deixado um impacto duradouro em vários dos artistas com quem trabalhou. A estrela de Tubarão e Tubarão 2, Jeffrey Kramer, também homenageou o diretor após seu falecimento. Instagramescrevendo: “RIP meu querido JEANNOT SZWARC. Uma das almas mais talentosas que tive o privilégio de conhecer!

Além de trabalhar em episódios de programas creditados como The Rockford Files, Columbo, The New Perry Mason e muito mais, na década de 1970, Szwarc também influenciou a cena da cultura pop ao assumir grandes projetos de longa-metragem, incluindo Extreme Close-Up. , Supergirl (1984) e Erro. Ele também substituiu Steven Spielberg para dirigir Tubarão 2 em 1978. Embora a sequência não tenha conseguido replicar o sucesso crítico de seu antecessor, conseguiu arrecadar cerca de US$ 190 milhões de bilheteria mundial, tornando Tubarão 2 um sucesso.

Depois de dirigir vários episódios de Smallville, Supernatural e Grey’s Anatomy nos últimos anos, Jeannot Szwarc faleceu aos 85 anos.