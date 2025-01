O que aconteceu com Jeff Baena? Morre marido e cineasta de Aubrey Plaza

Marido de Aubrey Plaza. e cineasta irmãos Jeff faleceu. As autoridades encontraram o corpo de Baena em sua casa em Los Angeles em 3 de janeiro de 2025. Ao longo dos anos, ele fez vários filmes notáveis, incluindo Life After Beth, Horse Girl e muito mais.

Aqui está o que sabemos até agora sobre a morte de Jeff Baena.

AVISO: Este artigo contém menções ao suicídio. A discrição do leitor é aconselhada.

Jeff Baena morre aos 47 anos, segundo relatório

O diretor Jeff Baena faleceu aos 47 anos (via Prazo final). O médico legista do condado de Los Angeles confirmou que Baena cometeu suicídio e que a causa da morte foi “enforcamento”. Seu corpo foi descoberto por um atendente em sua residência em Los Angeles em 3 de janeiro de 2025. Pouco depois, ele foi declarado morto (via bbc).

Baena, casada com a atriz Aubrey Plaza desde 2021, teve uma extensa carreira no cinema independente. Ele co-escreveu o filme I Heart Huckabees de 2004 e dirigiu filmes como Joshy e Horse Girl. Ele colaborou com Plaza na série de televisão Cinema Toast, no filme de zumbi de 2014, Life After Beth, no filme de 2022 Spin Me Round e muito mais. O casal estava junto desde 2011. Plaza ainda não comentou publicamente sobre sua morte.

Baena, formado pela Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York, começou sua carreira em Los Angeles como assistente de produção de Robert Zemeckis e assistente de edição de David O. Russell. Ele finalmente escreveu e dirigiu seus próprios filmes, fazendo sua estreia na direção com Life After Beth, uma comédia de zumbis estrelada por Plaza.

A família de Baena expressou sua tristeza e pediu privacidade neste momento difícil. A sua morte gerou debates sobre a sensibilização para a saúde mental, levando organizações a destacar linhas de apoio para pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

Baena deixa Plaza, seus pais, padrastos e irmãos. Seu trabalho, que combina humor com narrativas não convencionais, continua influente na indústria cinematográfica independente.