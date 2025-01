O que aconteceu com Jodie Foster e Sofia Vergara? Incidente do Globo de Ouro explicado

Sofia Vergara e Jodie Foster compartilhou um momento de alegria no Globo de Ouro de 2025. Foster subiu ao palco para receber seu prêmio por sua atuação em True Detective, mas recebeu comentários humorísticos de Vergara logo antes de seu discurso de aceitação. No entanto, ele se dirigiu ao colega indicado de maneira esportiva ao agradecer-lhe comoventemente pelo prêmio. Aqui estão detalhes do que aconteceu entre a dupla na estimada cerimônia.

Explicação do incidente com as vaias de Sofía Vergara no Globo de Ouro

Jodie Foster ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Feminina em Série Limitada de TV, Série Antológica ou Filme para TV por sua excelente atuação em True Detective: Night Country, com Sofia Vergara indicada na mesma categoria. Foster interpretou Liz Danvers, uma detetive da 4ª temporada, que colabora com uma ex-colega, Evangeline Navarro, na investigação do caso de oito pessoas desaparecidas.

conforme adotado aceitou o prêmio e estava prestes a iniciar seu discurso, Vergara a interrompeu de brincadeira na plateia. Ele, brincando, pediu um prêmio para ela. Vergara gritou: “Não, não, me dê um”. Seus gritos vieram depois de perderem o premiado troféu pela quinta vez consecutiva. A atriz de Chasing Papi já havia sido indicada por seu papel como Gloria em Modern Family. Desta vez, ela foi indicada por sua atuação na série de drama policial Griselda.

No entanto, a atriz do Silêncio dos Inocentes recebeu suas vaias de maneira esportiva e elogiou seus colegas indicados. Ela disse: “A melhor coisa de ter esta idade e estar nesta época é ter uma comunidade de todas essas pessoas, especialmente você, Sofia”. Esta foi a quinta vez que Foster ganhou um Globo de Ouro.

Anteriormente, ele ganhou três vezes por seus papéis em Os Acusados, O Silêncio dos Inocentes e O Mauritano. Ela já foi homenageada com o Prêmio Cecil B. DeMille em 2013. Este prestigiado prêmio é concedido às pessoas que contribuíram de forma notável para o mundo do entretenimento.