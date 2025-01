O que aconteceu com John Sykes? Morre guitarrista de Lizzy e Whitesnake

Circulam relatos sobre o morte pelo guitarrista e vocalista inglês Juan Sikese as pessoas querem saber se isso é verdade. Mais conhecido como membro de grupos musicais como Whitesnake, Thin Lizzy, Blue Murder e Tygers of Pan Tang, Sykes desenvolveu um estilo de tocar único como guitarrista. A Guitar World o listou como um dos “100 maiores guitarristas de heavy metal de todos os tempos”.

Aqui está tudo o que aprendemos sobre o que aconteceu com John Sykes.

John Sykes morre aos 65 anos, diz relatório de reivindicações

Foi relatado na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, que John Sykes faleceu devido a complicações relacionadas ao câncer. Ele tinha 65 anos. Uma declaração emitida em página do facebook diz: “É com grande tristeza que compartilhamos que John Sykes faleceu após uma dura batalha contra o câncer. “Ele será lembrado por muitos como um homem de talento musical excepcional, mas para aqueles que não o conheceram pessoalmente, ele era um homem atencioso, gentil e carismático cuja presença iluminou a sala.”

A declaração continua: “Ele certamente marchou ao ritmo de seu próprio tambor e sempre apostou nos oprimidos”. Revela que o astro do rock, em seus últimos dias, falou do “amor sincero” e da “gratidão” que sentia por seus fãs. “Embora o impacto da sua perda seja profundo e o clima seja sombrio, esperamos que a luz da sua memória diminua a sombra da sua ausência”, conclui o comunicado.

Originário de Reading, Berkshire, Sykes se interessou pelo violão quando tinha 14 anos. Ele fazia parte de um grupo musical chamado Streetfighter antes de ingressar no Tygers of Pan Tang. Algum tempo depois de deixar Tygers of Pan Tang, ele se tornou membro do Thin Lizzy. Quando Thin Lizzy se separou. Sykes se juntou ao Whitesnake e fez alguns de seus projetos musicais mais conhecidos com eles.

No entanto, Sykes acabou sendo demitido do Whitesnake e fundou o grupo de hard rock Blue Murder. Ele também atuou como solista.

Sykes teve três filhos com sua ex-esposa, Jennifer Brooks-Sykes: James, John Jr. e Sean.