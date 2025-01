O que aconteceu com Jordan Love no jogo Packers vs Bears? Atualização sobre lesões

amor jordanianoO desempenho no confronto da semana 18 do Green Bay Packers contra o Chicago Bears foi interrompido após sofrer uma lesão durante o jogo. O quarterback deixou o campo mais cedo devido ao que parecia ser um problema no cotovelo, causando preocupação.

Foi o que aconteceu com Jordan Love e quando ele voltará a jogar.

Como Jordan Love se machucou?

Na semana 18 da temporada da NFL, o quarterback do Green Bay Packers, Jordan Love, deixou o jogo contra o Chicago Bears com uma lesão no cotovelo. Isso levantou preocupações sobre as perspectivas do time nos playoffs.

A lesão ocorreu no segundo quarto, quando Love completou um passe curto para Josh Jacobs. Mais tarde, ele foi abordado pelo lado defensivo do Bears, Austin Booker. Após ser atingido, Love pareceu acertar o cotovelo direito no capacete de um de seus atacantes. Isso fez com que Love perdesse a sensibilidade na mão direita. Ele foi imediatamente avaliado pela equipe médica do Packers à margem.

Devido à lesão, Jordan Love ficou afastado pelo resto do jogo por precaução. O técnico Matt LaFleur confirmou posteriormente que Love não estava se sentindo 100% depois de perder o segundo tempo. Na ausência de Love, Malik Willis assumiu o cargo de zagueiro, completando 76,9% de seus passes e ajudando os Packers a garantir uma vitória por 24-22 sobre os Bears.

Quando Jordan Love jogará na NFL novamente?

Jordan Love expressou otimismo sobre sua recuperação, apesar de lidar com a dormência na mão de arremesso após sofrer uma lesão no cotovelo no jogo da semana 18 contra o Chicago Bears. Após o jogo, Love garantiu aos repórteres que se sentia confiante de que estaria pronto para o jogo dos playoffs. Embora a dormência na mão ainda estivesse presente, Love antecipou estar pronto para entrar em campo na próxima semana.

Em 6 de janeiro o Green Bay Packers anunciou que o status de Love era “questionável” em desconhecido (anteriormente Twitter).