O que aconteceu com Ken Flores? O comediante permanente passa

Morte de Ken Flores Fãs e outros comediantes surpreenderam. Ele Criador Latinxlconhecido por sua engenhosidade nítida e sua presença atraente no palco, Ele acabara de começar seu efeito de tour de comédia de borboleta no início deste mês. À medida que o mundo da comédia chora sua perda, os impostos mais sinceros chegaram igualmente aos fãs e celebridades.

Aqui estão todos os detalhes que cercam a morte de Ken Flores.

Ken Flores morre aos 28 anos, relatório de reivindicações

Ken Flores, um comediante que desempenhou um papel fundamental na criação do programa de comédia Latinxl, morreu aos 28 anos.

De acordo com os registros do Médico forense do condado de Los AngelesEle morreu na terça -feira, 28 de janeiro. No entanto, a causa exata da morte de Ken Flores ainda é desconhecida.

Sua família confirmou as notícias devastadoras através de uma declaração sincera sobre Redes sociais. “Com muita tristeza, confirmamos a morte prematura de nosso amigo, irmão e filho, Kenyi Flores. Respeite nossa privacidade neste momento, pois todos estamos chocados e devastados por essa perda.

Após a confirmação da morte de Ken Flores, os impostos de outros comediantes começaram a inundar as redes sociais. Chris d’Alia compartilhou uma mensagem móvel em um Instagram Vídeo, dizendo: “Ele era um comediante que era um amigo meu e era super talentoso e trabalhava muito com ele. Foi muito, muito, muito divertido e tinha todo o futuro à sua frente. Meu coração está com sua família e amigos. Aquele cara era um cara legal.

Improvisação de HollywoodUma renomada comédia também expressou suas condolências através de X. A legenda de sua publicação disse: “Estamos honrados em compartilhar seu talento em nossos palcos”.

Nascido em Chicago, Illinois, em 1996, Flores teve uma profunda paixão pelo entretenimento desde tenra idade. Em uma entrevista de 2023 com A comédia da gazelaEle compartilhou que começou sua viagem publicando vídeos do YouTube aos 15 ou 16 anos de idade. Depois que alguns de seus vídeos se tornaram virais no Hip Hop da estrela do mundo, ele percebeu sua vocação na comédia e o seguiu de todo o coração.

Ao longo dos anos, um nome foi feito na cena de stand-up, cada vez mais reconhecida por seu papel no programa de comédia Latinxl. No início deste ano, ele embarcou em sua longa turnê de comédia de Effect Butterfly.