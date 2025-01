O que aconteceu com Linda Nolan? Cantor de Nolan morre

Linda Nolan A morte deixou os fãs de luto pela perda de um ícone querido da música e da televisão. Como membro do The Nolans, Linda alcançou fama mundial com sucessos no topo das paradas, como I’m in the Mood for Dancing. Além da sua música, a sua resiliência face aos desafios pessoais e de saúde fizeram dela um símbolo de força.

Aqui está uma visão mais detalhada da jornada extraordinária e do legado duradouro de Linda Nolan.

Linda Nolan morre aos 65 anos, diz relatório de reivindicações

Linda Nolan, renomada cantora pop irlandesa e personalidade da televisão, morreu aos 65 anos após uma batalha contra um câncer de mama secundário.

Nolan morreu pacificamente em 15 de janeiro de 2025 no Blackpool Victoria Hospital, onde faleceu pacificamente cercada por seus irmãos. Ele lutava contra o câncer desde seu diagnóstico inicial em 2005, a doença retornou em 2017 e se espalhou para seu cérebro em 2023.

Nascida em Dublin em 1959, Linda Nolan alcançou o estrelato como membro do The Nolans. Eles ficaram conhecidos internacionalmente pelo hit I’m in the Mood for Dancing. O grupo alcançou sucesso nas paradas no final dos anos 70 e início dos anos 80.

Eles foram o primeiro grupo irlandês a vender mais de um milhão de discos em todo o mundo. Depois de deixar o grupo em 1983, Linda seguiu carreira no teatro musical. Ele teve uma passagem de três anos no West End em Blood Brothers. Mais tarde, ela se tornou um rosto familiar em reality shows como Celebrity Big Brother.

A morte de Linda Nolan ocorre após anos de resiliência diante de desafios pessoais e de saúde. Seu marido, Brian Hudson, morreu em 2007 e sua irmã Bernie faleceu de câncer em 2013. Apesar de suas lutas, ela permaneceu ativa na conscientização sobre o câncer e continuou escrevendo uma coluna até pouco antes de seu falecimento.

Em homenagem à morte de Linda Nolan, a Torre de Blackpool foi iluminada em rosa para homenagear seu legado como artista e defensora, de acordo com correio diário. seu agente chamado ela é um “farol de esperança”. Homenagens vieram de fãs e entes queridos, celebrando seu impacto na música e na televisão.

A morte de Linda Nolan marca o fim de uma era para os Nolans. Seu legado de força e determinação continuará a ser uma inspiração.