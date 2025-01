O que aconteceu com Max no recruta? Destino revelado

O recruta A segunda temporada chegou, continuando a viagem na montanha -russa do advogado da CIA, Owen Hendricks, que agora enfrenta problemas de um espião sul -coreano. O agente de inteligência de Jang Kyun também se junta. Com a estréia do segundo capítulo, os fãs se perguntam sobre o destino de Max, interpretado por Laura Haddock. Então, o que aconteceu com Max? Ele morreu no recruta?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o destino final do personagem da Spy Adventure Series.

Max de Laura Haddock no recruta?

Sim, o máximo de Laura Haddock está morto no recruta.

Como os fãs sabem, Max, junto com Owen, enfrentou vários desafios na primeira temporada da série. No final da Parte 1, eles são sequestrados e amarrados em um porão subterrâneo, sem perceber o motivo por trás disso. Além disso, as coisas dão uma guinada aterrorizante quando uma mulher loira misteriosa aparece em cena e interrompe sua conversa.

Max percebe que a mulher misteriosa não é outra senão sua filha, Karolina. No entanto, as coisas ficam de cabeça para baixo quando Karolina acaba atirando em sua própria mãe. Ela zangada pergunta a Owen: “O que você está fazendo correndo com minha mãe?” A primeira temporada terminou com esse penhasco, deixando os fãs confusos sobre o destino de Max. Os espectadores esperaram ansiosamente a segunda temporada para descobrir se Max conseguiu sobreviver ou não.

Em março de 2024, Haddock compartilhou com Tudum Quem está igualmente confuso sobre o destino de seu caráter na primeira temporada. Ela disse: “Pensei: ‘O que isso significa (o criador de recrutas) Alexi (Hawley)?’ Mas quem sabe?

Após inúmeras especulações, a estréia da segunda temporada confirmou a morte de Max na série. No episódio, Owen diz a Karolina, que agora é conhecida como Nichka, que trabalha como advogada da CIA enquanto sua mãe estava envolvida com a CIA como um trunfo, confirmando que Max está morto. Ele alerta a jovem que, se ela o retirar, a CIA revelará a identidade de Max à máfia russa, o que leva a mais problemas a Nichka. Como resultado, Nichka se junta a Owen e decide seguir os passos de sua mãe para se tornar um trunfo da CIA.