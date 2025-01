O que aconteceu com Nautica Malone? Incidente do Bikini Beans explicado

Num estranho incidente em Tempe, Arizona, um homem chamado Náutico Malone parou em um Feijão de Biquíni Café Self-service sem usar nada abaixo da cintura. Malone, formado na Central High School e ex-nadador universitário, recebeu muitas reações online depois que suas ações foram capturadas pelas câmeras. No entanto, as coisas logo deram errado quando as críticas resultantes levaram Malone a reivindicar tragicamente a própria vida.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o incidente do Bikini Beans envolvendo Nautica Malone.

Nautica Malone é flagrada com as calças abaixadas em Bikini Beans

No referido vídeo, o morador de Tempe foi visto parando na vitrine de um estabelecimento da Bikini Beans Coffee. Notavelmente, a barista que filmou o clipe já estava com a câmera rodando antes da chegada de Nautica Malone. Ela imediatamente perguntou se ele já havia visitado o local antes.

Assim que Malone respondeu afirmativamente, o barista percebeu que ele não estava usando calças. Nesse ponto, o garçom do Bikini Beans Coffee disse: “Senhor, você deve ir embora. Inaceitável.” Nautica Malone afastou-se abruptamente de seu carro após a interação. O vídeo mencionado Desde então, tornou-se viral online e obteve milhões de visualizações. Como tal, uma facção significativa de pessoas criticou Malone pelo seu comportamento inadequado e repreendeu-o implacavelmente.

No entanto, o desastre terminou em tragédia, pois Nautica Malone infelizmente suicidou-se três dias depois de visitar Bikini Beans, de acordo com TMZ. A notícia foi divulgada depois que sua família visitou o café e expressou sua agitação com sua morte.

Muitos também têm especulado que Malone poderia ter cometido atos indecentes semelhantes antes de ser pego, considerando a pergunta do barista e sua disposição em registrar sua visita. Como tal, o debate público teorizou que a decisão de Malone de acabar com a sua vida poderia ter surgido do medo e da culpa. No momento o motivo exato de sua morte é desconhecido.

Nautica Malone deixa sua esposa, Tori Malone, e seu filho de um ano.