O que aconteceu com o botão Dick? Os passes de campeão de patinação artística

Os relatórios estão circulando no morte do campeão de patinação artística Botão de pauE as pessoas querem saber se isso é verdade. Button foi um atleta icônico que ganhou vários elogios ao longo de sua carreira, incluindo duas medalhas de ouro em singles masculinos nos Jogos Consecutivos de Inverno e cinco campeonatos mundiais consecutivos.

Aqui estão todos os detalhes da morte de Dick Button.

O botão de pau passa para 95, relatório de reivindicações

Richard Button morreu na quinta -feira, 30 de janeiro em North Salem, Nova York. O lendário skatista e comentarista tinha 95 anos.

A manga oficial da figura dos EUA correspondência leitura. “O estilo pioneiro do campeão olímpico de dois tempos e o comentário da televisão ganhando o prêmio revolucionaram o patinação artística. Seu legado viverá para sempre. Estendemos nossas mais profundas condolências à sua família e entes queridos.

Dutton sobrevive a seus filhos, Edward e Emily, e seu parceiro, Dennis Grimaldi.

Originalmente de Englewood, Nova Jersey, Button estava interessado em patinar, pois era muito jovem, mas não foi até os 12 anos que decidiram prestar atenção. Como mencionado acima, ele ganhou o ouro olímpico duas vezes, em 1948, St. Moritz e 1952 Oslo, e o Campeonato do Mundo cinco vezes, 1948 Davos, 1949 Paris, 1950 Londres, 1951 Milan e 1952 Paris. Ele também ganhou sete campeonatos americanos consecutivos e três campeonatos consecutivos na América do Norte. Além disso, ele venceu o Campeonato Europeu em Praga em 1948, um feito raro para um skatista figurativo americano.

Depois de se aposentar como concorrente, Button obteve um título na direita de Harvard e teve uma breve carreira como intérprete em shows de gelo. Ele atuou em vários filmes e programas de televisão, incluindo Hans Brinker, Silver Skates (1958) e The Young Doctors (1961). Button também serviu como comentarista em vários eventos de patinação artística.

Em particular, as notícias da morte de Button ocorrem depois que 14 pessoas associadas ao skate artístico, juntamente com outras pessoas, foram mortas depois que um avião da American Airlines teve uma colisão no ar com um helicóptero da UU do Exército dos EUA.