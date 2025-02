O que aconteceu com o olho de Ron Hall antes de Love Island: All Stars?

Como Love Island: All Stars Aqueça, ex -concorrente Ron Hall Ele está fazendo um retorno dramático à cidade como uma chegada de uma bomba. Hall, que originalmente apareceu no programa em 2023, fez história como o primeiro concorrente parcialmente visual de Love Island. Com o reaparecimento deles, muitos estão curiosos novamente por como ele perdeu os olhos em um olho. Então, o que aconteceu com os olhos de Hall antes da Ilha Love?

Aqui estão todos os detalhes.

Como o rum do Love Island Hall ficou cego: All Stars em um olho?

O ex -concorrente da Love Island, Ron Hall, perdeu os olhos em um olho quando criança devido a um acidente de futebol. Com apenas oito anos, era para um cabeceamento e foi acidentalmente chutado na cara. Isso resultou em uma perda de visão permanente. A lesão também a deixou com heterocromia: um azul e outro olho verde. Apesar do inverso, Hall mantém uma atitude positiva e permanece agradecido por sua saúde. Ele disse: “De qualquer forma, perder algo assim faz você perceber isso. Não me impediu de nenhuma forma ou forma. É um bom começo de conversa, devo admitir Cosmopolita)

Aparecendo pela primeira vez no programa em 2023, Hall chamou a atenção por seu complicado triângulo amoroso com Tanyel Revan e seu eventual relacionamento com Lana Jenkins, que terminou apenas três meses após a temporada. Ele está de volta para Love Island: All Stars, que revela a cidade como uma bomba.

Além do show, Hall assumiu um papel mais importante como embaixador do Instituto Nacional de Pessoas Cegas (RNIB). Ele é apaixonado por aumentar a conscientização e apoiar as pessoas com perda de visão. Ele disse: “Estou realmente em êxtase por ser um embaixador do RNIB, que faz exatamente o que é necessário para aumentar a conscientização e apoiar as pessoas que vivem com perda de visão, e tenho orgulho de poder ajudar a organização benéfica em seu missão.