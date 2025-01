O que aconteceu com o quarterback da Geórgia, Carson Beck? Atualização sobre lesões

Carson Beck, quarterback dos Georgia Bulldogs Ele tem sido uma figura central no sucesso do time nesta temporada, mas sua ausência no College Football Playoff deixou muitos torcedores se perguntando o que aconteceu. Depois de uma lesão no cotovelo durante o jogo do campeonato SEC contra o Texas, a temporada de Beck tomou um rumo inesperado.

O confronto do Sugar Bowl entre o número 2 da Geórgia e o número 7 do Notre Dame nas quartas de final do College Football Playoff tomou uma reviravolta dramática com a ausência do astro quarterback da Geórgia, Carson Beck.

A estrela QB sofreu uma lesão no cotovelo no final da temporada durante o Campeonato SEC contra o Texas. Beck sofreu uma lesão no cotovelo direito ao tentar um chute profundo no primeiro tempo, obrigando-o a abandonar o jogo. Embora ele tenha retornado brevemente para uma peça, ficou claro que sua condição era grave. Em 23 de dezembro, Beck foi submetido a uma cirurgia para reparar sua UCL e apenas cinco dias depois se declarou para o Draft de 2025 da NFL. Embora o procedimento deva permitir que ele lance novamente na primavera, sua temporada terminou oficialmente.

Na ausência de Beck, a Geórgia recorrerá ao redshirt Gunner Stockton, do segundo ano. Stockton, um ex-recruta de 4 estrelas, passou as últimas três temporadas esperando por sua oportunidade atrás de Stetson Bennett e Beck. Agora, o Sugar Bowl contra o Notre Dame marcará o primeiro início de sua carreira. O coordenador ofensivo Mike Bobo expressou confiança em Stockton e no grupo de quarterbacks do time, elogiando sua preparação nos treinos recentes. Bobo disse: “Eles estão conseguindo mais repetições. Eles fizeram um bom trabalho. Acho que desde o primeiro dia até agora, nem sei que dia é hoje, você viu o que há de bom e de ruim todos os dias.” (através notícias esportivas)

A Geórgia, ligeiramente favorita com 1,5 ponto, enfrenta um teste difícil sem Beck liderando o ataque. O desempenho de Stockton estará sob intenso escrutínio, já que os Bulldogs pretendem continuar sua sequência nos playoffs. Para Beck, o foco está na reabilitação e na preparação para o próximo capítulo de sua carreira no futebol.