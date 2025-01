O que aconteceu com o YouTuber Corey Pritchett? Alegações de sequestro explicadas

Corey Pritchettuma celebridade da mídia social, criadora de conteúdo e músico que tem mais de três milhões de assinantes no YouTuberostos acusações de sequestro duas mulheres em Houston, Texas. As autoridades emitiram um mandado de prisão contra ele, mas ele revelou no TikTok que não estava nos Estados Unidos.

Aqui estão todos os detalhes das acusações contra o renomado criador do YouTube.

Corey Pritchett acusado de sequestrar mulheres em Houston

Duas mulheres acusaram o YouTuber Corey Pritchett de sequestrá-las no final de novembro de 2024. Documentos judiciais alegam que elas o conheceram em uma academia no sudoeste de Houston e ele lhes pediu que subissem em um veículo todo-o-terreno. Eles então foram para um parque off-road em Crosby antes de irem para uma pista de boliche.

A celebridade da mídia social de 26 anos supostamente disse às mulheres para encontrá-lo em um estacionamento da HEB para retirar seus pertences de seu ATV. Os registros do tribunal afirmam que quando encontraram Pritchett lá, ele disse que poderia levá-los para casa. No entanto, as mulheres alegam que o comportamento dele mudou depois disso. “Ambos os demandantes declararam neste momento que notaram que houve uma mudança completa no comportamento (de Pritchett), onde ele não era mais a mesma pessoa que era naquele dia”, afirmam os documentos. (através Mídia Pública de Houston)

Embora Pritchett supostamente tenha prometido às mulheres que as levaria para uma de suas casas, ele supostamente começou a dirigir na direção oposta na I-10, no condado de Harris. Os dois denunciantes afirmam que ele aumentou a velocidade do carro e fez diversas ligações. Uma das pessoas para quem Corey Pritchett ligou foi salva em seu telefone como “Futura Esposa”. Além disso, ele perguntou à pessoa se deveria sequestrá-la.

A pessoa do outro lado da linha teria dito que Pritchett deveria fazer isso. Ele também supostamente brandiu “uma arma dourada” durante o incidente e ameaçou “matar” as mulheres. De acordo com os documentos judiciais, Pritchett finalmente se virou e deixou os dois reclamantes. Ele também lhes disse que “esta é sua única chance”. (através o independente)

As autoridades emitiram a ordem em 26 de dezembro. No entanto, mais tarde souberam da mudança de Corey Pritchett para Dubai “para começar uma nova vida” através das suas redes sociais. É também através do seu redes sociais que negou as acusações.