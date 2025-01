O que aconteceu com Peter Yarrow? Morre cantor do trio folk Peter, Paul & Mary

Pedro Yarrowque era popular por sua época no trio de música folk Peter, Paul & Mary, morreu aos 86 anos. Conhecido por lançar sucessos como “Puff, the Magic Dragon”, “500 Miles” e muito mais com o grupo. , também era conhecido por seu ativismo político.

Peter Yarrow morre aos 86 anos, diz relatório de reivindicações

De acordo com O jornal New York TimesKen Sunshine, representante de Peter Yarrow, confirmou sua morte ao veículo. Ele revelou que o cantor estava cercado por sua família em Nova York quando morreu em 7 de janeiro de 2024, após lutar por quatro anos contra um câncer de bexiga.

A filha de Yarrow, Bethany, divulgou um comunicado sobre a morte de seu pai que foi compartilhado por Variedade. Na nota, Bethany descreveu Yarrow como um ser humano “generoso, criativo, apaixonado, brincalhão e sábio”.

Além disso, ele se dirigiu aos fãs de Yarrow em sua nota, escrevendo: “Por favor, não parem de acreditar em dragões mágicos. A esperança morre quando paramos de acreditar, paramos de nos preocupar e paramos de cantar.” A declaração diz ainda: “Ele pode ter sido um progressista convicto, mas sua paixão e sua música tocaram pessoas de todas as idades e convicções políticas em todo o mundo”.

Yarrow se juntou a Mary Travers e Paul Stookey em 1961 para formar o grupo Peter, Paul and Mary. Depois de lançar vários sucessos e colaborações com artistas como Bob Dylan, o trio foi incluído no Hall da Fama do Grupo Vocal em 1999. O grupo se separou em 1970, mas retornou em 1981 até que um de seus membros, Travers, faleceu. afastado em 2009.

Após a morte de Yarrow, seu ex-colega de banda Stookey também prestou homenagem a ele em uma carta. Ele descreveu Yarrow como um “irmão” e afirmou que desempenhou o papel de irmão mais novo e mais velho para ele. “Peter foi um dos dois irmãos que nunca tive… e sentirei muita falta dos dois.”

O cantor deixa seu filho Christopher, a filha Bethany e a esposa Mary Beth McCarthy.