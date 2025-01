O que aconteceu com Roger Pratt? Morre diretor de fotografia de ‘Batman’

a notícia de Roger Pratt A morte deixou o mundo do cinema de luto pela perda de um lendário diretor de fotografia. Reconhecido por seu trabalho excepcional em Batman (1989) e dois filmes de Harry Potter, Pratt faleceu aos 77 anos. Sua carreira histórica começou após se formar na London Film School, onde decidiu que dirigir não era sua vocação. Em vez disso, ele se voltou para o cinema, ganhando elogios, várias indicações ao BAFTA e até uma indicação ao Oscar por The End of the Affair (1999).

Vamos explorar a ilustre jornada de Pratt e suas contribuições para o cinema.

Roger Pratt morre aos 77 anos, segundo relatório

Ele Sociedade Britânica de Cinematógrafos Anunciaram oficialmente a morte de Roger Pratt, embora não tenham fornecido detalhes específicos sobre a data ou circunstâncias, ele morreu em 2024. Pratt era membro do BSC desde 1986.

De acordo com um Prazo final De acordo com o relatório, ele se aposentou antecipadamente devido à doença de Alzheimer familiar de início precoce, que o afetava há anos.

Pratt começou sua carreira como assistente de câmera em Bleak Moments (1971), dirigido por Mike Leigh. Estreou como diretor de fotografia em The Sender (1982), de Roger Christian. Após sua estreia notável, Pratt trabalhou em vários filmes conhecidos dos anos 80 e 90, incluindo The Fisher King (1991), 12 Monkeys (1995), Shadowlands (1993), In Love and War (1996) e Gray. . Coruja (1999).

O momento decisivo de Pratt veio quando ele escolheu ser o diretor de fotografia de Batman, de Tim Burton, em 1989. Pouco depois, ele foi o diretor de fotografia de The End of the Affair, de Neil Jordan, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar e ao BAFTA. Pratt recebeu outra indicação ao BAFTA por Chocolat (2000), de Lasse Hallström, um ano depois. Além de uma indicação ao Oscar, Pratt recebeu várias indicações ao BSC.

Embora Pratt seja considerado um farol entre os fotógrafos independentes, ele frequentemente se refere ao seu trabalho como não artístico. Em um nova-iorquino entrevistaPratt disse: “Como meu trabalho envolve grandes quantidades de luzes, câmaras de metal e laboratórios, isso me torna muito pragmático – é o oposto de artístico. Eu me considero um técnico. A fotografia é baseada na ciência. As fotografias são apenas produtos químicos em laboratórios (luz no papel, imagens de haleto de prata), mas tornam-se seres vivos.”

Roger Pratt será lembrado por sua excelência técnica e espírito artístico, que abriu caminho para as gerações futuras.