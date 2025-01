O que aconteceu com Ryan Whyte Maloney? A voz da voz passa

Ryan Whyte MaloneyUm excelente concorrente da sexta temporada de Voice morreu tragicamente, deixando fãs e indústria da música em choque. Notícias de Morte de Maloney Causou uma dor e especulações generalizadas, especialmente considerando as circunstâncias que cercam sua morte. Os relatórios indicam que sua morte não foi devida a causas naturais.

Aqui estão todos os detalhes em torno da morte de Ryan Whyte Maloney.

Ryan Whyte Maloney passa aos 44 anos, relatório de reivindicações

Ryan Whyte Maloney, mais conhecido por seu tempo em sua voz, morreu aos 44 anos.

O escritório forense do condado de Clark em Las Vegas confirmou a notícia, revelando que a causa de Maloney era suicídio. O relatório oficial estabelece que ele morreu de um ferimento de bala auto -infficado. As autoridades o declararam morto às 2:50 da manhã de terça -feira, 28 de janeiro. (Via Pessoas)

Apenas algumas horas antes de sua morte, Maloney compartilhou uma história do Instagram. Lá parecia estar de bom humor ao assistir a um evento privado no Nine Fine Irish, um bar em Las Vegas. No clipe, Whyte Maloney parecia feliz, tornando sua morte ainda mais chocante para os fãs.

Nascido em 1981, Maloney mostrou talento musical desde tenra idade. Ele mastiga vários instrumentos, incluindo violoncelo, violão, violino e até bateria, antes de estabelecer sua carreira. Primeiro, ele ganhou reconhecimento como líder da banda de rock progressiva descolagem. No entanto, mais tarde, ele fez a transição para um solista. Ele lançou seu primeiro álbum onde eu estive, com a ajuda de um renomado produtor Sean O’Dwyer.

Maloney testou a voz em 2014, onde cantou “luzes” para viajar na audição. Seu poderoso desempenho obteve uma rara mudança de quatro legumes e finalmente decidiu se juntar à equipe de Blake Shelton. Durante seu tempo no programa, ele cantou quatro singles de sucesso, estabelecendo -se ainda mais na indústria da música. Após seu sucesso em sua voz, Maloney, segundo os relatórios, trabalhou como compositor, músico e produtor de estudos.