O que aconteceu com Tony Slattery? ‘De quem é essa linha, afinal?’ O ator morre

Tony Slattery A morte chocou os fãs e o mundo do entretenimento. Conhecido por sua inteligência afiada e gênio cômico em De quem é a linha, afinal?, o ator morreu aos 65 anos, deixando um legado na comédia improvisada. A morte do humorista tem causado luto generalizado, com homenagens vindas de todo o mundo.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a morte de Tony Slattery e sua ilustre carreira.

Tony Slattery morre aos 65 anos, diz relatório de reivindicações

Tony Slattery, mais conhecido por seu papel em Whose Line Is It Anyway?, morreu na terça-feira, 14 de janeiro, após um ataque cardíaco.

Na noite de domingo, Slattery sofreu um ataque cardíaco repentino e foi levado às pressas para o hospital. Após dois dias de cuidados intensivos, ele morreu. Seu parceiro de longa data, Mark Michael Hutchinson, compartilhou a notícia devastadora em uma declaração sincera, dizendo: “É com grande tristeza que devemos anunciar que o ator e comediante Tony Slattery, 65 anos, faleceu hoje, terça-feira de manhã, após um ataque cardíaco. ataque. ataque no domingo à noite” (via bbc).

O icônico comediante Stephen Fry prestou homenagem a Slattery em Instagramescrevendo: “É tão triste ter perdido o maravilhoso Tony Slattery, a alma mais gentil e doce que já conheci. “É uma ironia cruel que o destino o tenha tirado de nós no momento em que ele realmente começou a emergir de sua batalha ao longo da vida com tantos demônios sombrios.” Fry observou que Slattery iniciou recentemente shows ao vivo e um podcast, desfrutando do calor e do carinho dos fãs após anos lutando contra problemas de saúde mental.

Josie Lawrence, co-estrela de Whose Line Is It Anyway? redes sociaisrelembrando boas lembranças de trabalhar com ele. “Memórias de apenas rir muito. Faça-se de bobo e ria. Ele era talentoso, gentil, engraçado e lindo. Enviando amor e condolências ao maravilhoso Mark. Descanse em paz agora, Tony”, Lawrence compartilhou.

A carreira de Slattery teve seus desafios. Em meados dos anos 90, ele enfrentou um grave colapso mental, do qual falou abertamente em entrevista de 2019 ao o guardião. Na época, ele estava lutando contra o vício. Apesar destas lutas, Slattery continuou a inspirar muitos através do seu talento e resiliência. Ele até recebeu uma indicação ao Prêmio Olivier de Melhor Performance de Comédia por seu trabalho na peça Neville’s Island, na qual desempenhou o papel de Gordon.