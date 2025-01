O que aconteceu com Tyler Bergantino e Gabby González? Separação explicada

Tyler Bergantino e Gabby González, que conquistou corações com sua história de amor viral em meados de 2024, anunciaram oficialmente sua separação. O casal recentemente acessou o TikTok para resolver sua separação. Agora, muitos se perguntam o que aconteceu entre eles.

Saiba mais sobre a separação de Tyler Bergantino e Gabby Gonzalez.

Tyler Bergantino e Gabby González terminaram?

Tyler Bergantino e Gabby González, cujo romance turbulento cativou milhões online, anunciaram sua separação. O casal, que se tornou viral pela primeira vez após uma entrevista espontânea de rua em junho de 2024, compartilhou a notícia separadamente no TikTok em 2 de janeiro.

Bergantino abordou a divisão com franqueza, atribuindo-a às diferenças de crenças e aos desafios de navegar na vida em diferentes fases. Ele admitiu: “Acho que a distância, não apenas fisicamente, mas onde estávamos em nossas vidas, acabou sendo demais, (e) tudo bem”. Ele expressou gratidão pelo apoio que receberam, acrescentando: “Vocês cuidaram de nós e nos apoiaram. “Eu sei que todos queriam que malhássemos, e eu também.” Bergantino sublinhou ainda que espera que os adeptos não sintam necessidade de tomar partido e pediu que se mantenham positivos. (através PESSOAS)

Gonzalez compartilhou sua perspectiva em sua própria postagem, explicando que embora a conexão deles fosse real, eles finalmente perceberam que não eram adequados um para o outro. Refletindo sobre a sua carreira pública, reconheceu o apoio esmagador que receberam. Ela disse: “Vocês me apoiaram tanto (e) nunca vi tanta positividade nas redes sociais. “Estou muito grato por isso.” Apesar da separação, González expressou gratidão pelas experiências que compartilharam, mas observou que no futuro ela se concentraria na “cura privada”.

O relacionamento do casal rapidamente se tornou uma sensação online depois que seu vídeo fofo acumulou milhões de visualizações. Com o tempo, eles se abriram sobre seu vínculo e até lançaram um podcast para compartilhar mais de sua história. Embora o capítulo romântico tenha terminado, tanto Bergantino quanto González expressaram sua gratidão pela viagem e pelo apoio do público.