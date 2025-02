O que aconteceu com Virginia Halas McCaskey? Passes do proprietário de Chicago Bears

Virginia Halas McCaskey’s morte marca o fim de uma era para o Chicago Bears. Ela é a principal proprietária da franquia que morreu aos 102 anos. Sua morte deixou os fãs de luto pela perda de uma mulher que dedicou mais de quatro décadas à equipe.

Virginia Halas McCaskey passa para 102

Em 6 de fevereiro de 2025, a morte de Virginia Halas McCaskey foi confirmada por sua família em comunicado oficial. Eles expressaram sua dor e, ao mesmo tempo, comemoraram sua vida longa e significativa.

Sua família declarou: “Enquanto estamos tristes, estamos consolados em saber que Virginia Halas McCaskey viveu uma vida longa, cheia e cheia de fé e agora ele está com o amor de sua vida na terra. Ele guiou os Bears por quatro décadas e baseou cada decisão comercial sobre o que foi melhor para os jogadores, treinadores, pessoais e fãs NBC News)

Após as notícias de sua morte, o Chicago Bears prestou homenagem ao seu oficial X (anteriormente Twitter) conta. Virginia, que liderou a equipe por um longo tempo, assumiu seu pai George Halas em 31 de outubro de 1983. Além disso, seu marido Ed McCaskey, assumiu o cargo de presidente. Após a morte, Virginia aprovou o papel de presidente de seu major Michael McCaskey e em 2011 seu outro filho George McCaskey sucedeu Michael.

Seu obituário, publicado em Memorial de dignidadeEle forneceu detalhes sobre as próximas visitas e serviços funerários. De acordo com o anúncio, as visitas ocorrerão na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025, das 13:00 às 20:00 na Casa Funerária Oehler em Des Plaines. A missa fúnebre está programada para quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025, na Igreja Católica St. Emily, em Mount Prospect.

Enquanto o mundo do futebol chora a morte de McCaskey, o comissário da NFL Roger Goodell, também compartilhou suas condolências. Ele disse: “Virginia Halas McCaskey, a matriarca do Chicago Bears e filha de George Halas, fundadora da NFL, deixa um legado de classe, dignidade e humanidade”. (através NFL)

A morte de McCaskey não significa apenas a perda de um líder amado, mas também o fim de um capítulo histórico na propriedade do Chicago Bears.