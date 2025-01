O que aconteceu com Vivienne? Vencedor de ‘RuPaul’s Drag Race UK’ morre

arrastar estrela a Vivianeo primeiro vencedor de Drag Race de RuPaul no Reino UnidoEle morreu aos 32 anos. James Lee Williams, mais conhecido por seu nome drag The Vivenne, foi fundamental para trazer o drag britânico para o mainstream. Sua trágica morte chocou muitos, à medida que homenagens chegam às redes sociais em todo o mundo.

La Vivienne morre aos 32 anos, afirma relatório

Simon Jones, representante de relações públicas de Vivienne, revelou em um post no Instagram no domingo, 5 de janeiro, que a drag performer morreu no fim de semana. “James era uma pessoa incrivelmente amada, de bom coração e incrível”, diz parte do post. “Sua família está com o coração partido pela perda de seu filho, irmão e tio. “Eles estão muito orgulhosos das coisas maravilhosas que James realizou em sua vida e carreira.”

O publicitário explicou que não revelaria detalhes sobre a morte de Vivienne ou a causa de sua morte. A nota diz ainda: “Não revelaremos mais detalhes. “Por favor, peça que a família de James tenha o tempo e a privacidade de que precisam agora para processar e sofrer.” em um separado correspondênciaJones também prestou homenagem à arte de Vivienne, lançando luz sobre o trabalho cada vez maior do artista e sua paixão pela arte.

“Ninguém me fez rir tanto em minha vida quanto Viv. Seu gênio cômico e seu raciocínio rápido eram como nenhum outro. “Estou muito orgulhoso e feliz por Viv ter sido uma parte tão importante da minha vida todos os dias nos últimos 5 anos”, disse Jones em sua nota. “É trágico que sua carreira esteja apenas começando. No teatro musical, Viv encontrou um espaço e uma carreira que amava, na qual se destacava e na qual prosperava. “Estou com o coração partido e arrasado com esta notícia.”

Para os não iniciados, The Vivienne ganhou fama quando se tornou embaixadora drag no Reino Unido da série americana RuPaul’s Drag Race em 2015. Mais tarde, eles ganharam a primeira série do show no Reino Unido em 2019, apresentando um hipnotizante “I’ from Wham . m Your Man” no grande final.

The Vivienne posteriormente competiu na sétima temporada de RuPaul’s Drag Race All Stars em 2022. Além de Drag Race, The Vivienne se tornou a primeira drag performer a participar do Dancing on Ice em 2023. A performer terminou em terceiro lugar na final. da 15ª temporada do show.