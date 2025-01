O que aconteceu entre Willow e Michael no General Hospital?

A distante relação entre Miguel (Chad Duell) e salgueiro corinto (Katelyn MacMullen) continua fora de controle em hospital geral. No último episódio, Willow leva ela e o filho de Michael, Willey, a Washington, DC para a cerimônia de posse de Drew Quartermaine sem consultar seu ex-cônjuge. Isso causou certas ações reativas por parte de Michael.

O que Michael fez com Willow depois de sua viagem para DC no General Hospital?

Como os fãs do General Hospital sabem, Willow está tendo um caso com Drew, que também é um dos tios de Michael. O show se passa principalmente na cidade fictícia de Port Charles, Nova York. Isso significa que Willow levou Willey para fora do estado para ficar com seu amante sem informar Michael.

Naturalmente, isso provocou uma forte reação de Michael. Ele abordou sua advogada, Diane Miller, e a informou sobre o que Willow havia feito. Mais tarde, Willow teve a maior surpresa de sua vida ao descobrir que Michael havia decidido apelar pela custódia de seus filhos: Willey e Amelia.

Depois que Willow visita DC, Michael fala abertamente com seu pai adotivo, Sonny, que o aconselha a ser aberto e honesto com seus sentimentos. No entanto, é mais fácil falar do que fazer para Michael, porque ele esconde certas coisas sobre sua vida dos membros de sua família.

Como costuma ser a norma nas novelas, o relacionamento entre Michael e Willow tem múltiplas camadas de complexidades. Michael compartilha parte da culpa pela desintegração gradual de seu casamento com Willow. Depois de descobrir sobre o caso de Willow, Michael tem um caso de uma noite com Sasha Corbin (Sofia Mattsson), uma ex-parceira romântica. Em uma reviravolta chocante, Sasha descobre mais tarde que está grávida do filho de Michael (via centro de sabonete).

Nos próximos episódios, as indiscrições de Willow e Michael provavelmente terão um impacto de longo prazo no casamento e na vida dos filhos.