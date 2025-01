O que Caroline Kennedy disse sobre a RFK Jr.? Carta explicada

Caroline Kennedy Ele assumiu uma posição forte contra seu primo, Robert F. Kennedy Jr.Em uma carta lançada recentemente. A carta, compartilhada em redes sociais, exorta os senadores americanos a rejeitar sua indicação como secretário de saúde e serviços humanos. Publicado antes da audiência de confirmação do Senado, a carta alega que o ativismo da RFK Jr. tem sido prejudicial e hipócrita.

Neste artigo, aprofundaremos os detalhes da carta de Caroline Kennedy sobre a RFK Jr.

Caroline Kennedy publica uma carta sobre RFK Jr.

Caroline Kennedy se opôs publicamente ao seu primo, a indicação de Robert F. Kennedy Jr. como secretário de Saúde e Serviços Humanos, chamando -o de “predador” em uma carta aos senadores dos EUA. A carta foi lançada na terça -feira e compartilhada em redes sociais por seu filho, Jack Schlossberg. Ele pede aos legisladores que rejeitem a confirmação da RFK Jr. antes de sua audiência no Senado. (através Instagram)

Caroline Kennedy escreveu: “Conheço Bobby toda a minha vida; Nós crescemos juntos. Não é de surpreender que ele mantenha o Raptors como animais de estimação porque ele próprio é um predador. Ela também afirma que, embora ele desencorajou publicamente as vacinas, ele garantiu que seus próprios filhos foram imunizados.

Em sua carta, ele também acusou a RFK Jr. de levar outros membros da família Kennedy a abuso de substâncias e lembrou -se de incidentes preocupantes de seu passado, incluindo acusações de crueldade com animais. Ela declarou que seu falecido pai, o presidente John F. Kennedy, e o tio, ex -procurador -geral americano Robert F. Kennedy, ficariam “enojados” por suas ações.

Caroline Kennedy admitiu que estava relutante em criticar publicamente seu primo, mas se sentiu forçada a fazê -lo, dada o papel de alto perfil que poderia ter no governo Trump. Ela acrescentou: “Ele não tem experiência relevante do governo, administrativa ou médica. Seus pontos de vista sobre as vacinas são perigosos e deliberadamente mal informados.