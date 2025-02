O que disse Ed Droste sobre Taylor Swift em 2015?

Ed Droste Eu tive algumas coisas fortes a dizer sobre Taylor Swift E sua popularidade em 2015, que inevitavelmente acabou que ele enfrentou seus fãs muito quentes. Isso ocorre porque eles não gostaram de suas alegações sobre a estrela da música. Consequentemente, os fãs mais novos se sentiram curiosos sobre o que o primeiro Urso pardo O membro da banda disse.

Então, o que aconteceu entre Ed Droste e Taylor Swift em 2015? Aqui está a situação passada explorada.

O que aconteceu com Ed Droste e Taylor Swift em 2015?

Em 2015, Ed Droste pegou o que era conhecido como Twitter (agora renomeado como X) e mencionado em um tweet agora eliminou que ele havia encontrado uma celebridade sem nome, que ele descreveu como “terrivelmente calculista e ruim”. Ele também descreveu a pessoa para exceder todas as suas expectativas como arrogantes e rudes. Embora a celebridade não tenha sido nomeada, ela foi insinuada para ser rápida.

No entanto, o ex -membro do Scream Bear logo expressou medo porque suas palavras chegaram à pessoa. Ele implorou aos fãs que não rotulassem a pessoa no Twitter e que eles soubessem sobre os tweets criticando -os. Ele ressaltou que estava aterrorizado com o “poder maluco” da pessoa e queria expressar “nojo”. (através BBC)

No entanto, a reação dos fãs só começou depois de ter colocado outro tweet agora eliminado em torno de uma revista de fofocas. Esta revista disse que Swift aplicou regras rigorosas sobre seus amigos para seu concerto de Hyde Park. “Obcecado que as pessoas estão percebendo”, o tweet teve subsistência.

Um fã tomou nota disso e criticou Droste, dizendo a ele para não odiá -la e que ninguém era perfeito. Em resposta, Droste confirmou que Swift era a pessoa que ele falou em seu tweet anterior. Ele disse que tinha permissão para conseguir o que quer com pessoas com pessoas e que ele tinha “primeira experiência em mão” no assunto.

Mais tarde, ele acrescentou: “Eu só quero dizer que sempre conheci Taylor Swift (AS) imensamente má, já que ela é poderosa”.

Droste também desenhou outros tweets chamando Swift de “monstro” e implorando às pessoas para não consultar sua fama. Ele também disse que foi “tratado como S …”. No entanto, os fãs continuaram a criticá -lo. A situação finalmente se intensificou a ponto de as irmãs Haim, amigos íntimos de Swift, pararam de segui -lo. Droste eliminou sua conta no Twitter logo depois. (através Estéreo)