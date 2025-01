O que é 5X na 2ª temporada de dispensas? Significado explicado

Os espectadores estão ansiosos para descobrir significado de 5X nas Indústrias Lumon em Ruptura Temporada 2. Criada por Dan Erickson, a popular série Apple TV + mostra o retorno de Mark (Adam Scott) e sua equipe à organização obscura depois de experimentar coisas incríveis no mundo exterior. Ao chegarem, eles ficam sabendo das mudanças organizacionais que levaram à contratação de novos funcionários e à promoção de Seth Milchick a um cargo de liderança. No entanto, a menção enigmática de Milchick a “5X” deixou os espectadores lutando para decodificar seu significado.

Então, aqui estão os detalhes.

Isso é o que 5X significa na segunda temporada de Severance

5X provavelmente se refere a um número de filial da Lumon Industries na 2ª temporada de rescisão.

No episódio 2, intitulado “Adeus, Sra. Selvig”, Seth Milchick é visto discutindo o retorno de Mark S com outro funcionário da Lumon. Durante a conversa, Milchick sugere seus planos para preencher vagas no departamento de MDR. Menciona a contratação de “um vagabundo do exterior” e “um casal que foi demitido da 5X”, o que gerou especulações sobre a importância do ramo.

Nessa conversa aparentemente simples, o que chama a atenção dos fãs é o termo “5X”, que os intriga para descobrir o que significa. O funcionário da Lumon permanece potencialmente incrédulo ao ouvir o nome 5X de Milchick. Esta não foi a primeira vez que os fãs ouviram falar do nome da filial.

No episódio anterior, Mark W de Bob Balaban apresentou seus novos colegas. Ele revelou ter trabalhado com Gwendolyn Y, no departamento MDR da filial 5x. Ao fazer uma breve introdução, ele menciona que sua filial está fechada, revelando seus planos anteriores de aposentadoria. No entanto, seus planos não deram certo e ele agora trabalha como novo funcionário da Lumon.

Com o que se sabe atualmente, parece que a 5X demitiu seus funcionários e a Lumon os contratou para preencher suas atuais funções duvidosas. Os próximos episódios provavelmente darão ao público uma visão muito mais profunda de 5X e do que aconteceu com ele.