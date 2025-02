O que é a influenza A, o tipo de gripe que coloca as pessoas tão doentes neste momento?

(Nexstar) – A gripe está se espalhando por toda parte nos Estados Unidos, e a influenza A é amplamente culpada. De todos os testes de gripe relatados aos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças desde o início da estação da gripe no outono passado, aproximadamente 97% foram positivos para a influenza A.

A influenza A é ainda mais dividida em subtipos. Você deve ter ouvido falar de H1N1 ou H3N2: esses são os dois tipos dominantes de influenza a circular neste momento, de acordo com o CDC.

“Normalmente, a influenza causa sintomas piores em comparação com a influenza B, e os pacientes têm maior probabilidade de serem hospitalizados com a influenza A em comparação com a influenza B”, disse o Dr. Donald Dumford, especialista em doenças infecciosas na Clínica de Cleveland.

Mas o Dr. Amesh Adalja, especialista em doenças infecciosas do Centro de Segurança em Saúde Johns Hopkins, alertou que a influenza B também pode ser perigosa. “A influenza B também pode ser grave, mas a influenza A é a versão dominante das pessoas que infectam a influenza neste momento”.

A temporada de gripe parece pior do que o normal este ano. É?



Ambos os tipos se espalham da mesma maneira, causam sintomas semelhantes e são mais perigosos para bebês e idosos. A vacina contra a gripe é formulada para proteger contra os dois tipos.

O domínio da influenza A é esperado neste momento da estação da gripe. A influenza A é mais comumente antes na temporada de gripe, nos meses de inverno, enquanto a influenza B parece surgir mais tarde, na primavera.

Dumford espera que a mudança ocorra este ano no final de fevereiro ou no início de março.

Existem também dois outros tipos de influenza, C e D, mas não nos importamos muito com eles. A influenza C geralmente causa doenças leves e não causa epidemias generalizadas, diz o CDC, enquanto a influenza afeta principalmente o gado.

