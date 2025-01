O que é Cold Harbor em Severance S02E02? Final explicado

Compensação da segunda temporada Episódio 2Intitulado “Adeus, a Sra. Selvig” apresenta ao público um novo recurso de enredo chamado Cold Harbor. Consequentemente, os fãs do programa estão se perguntando o que é esse porto frio. Além disso, eles também se sentem curiosos sobre suas implicações no enredo mais amplo. A segunda temporada, que expande a história e a construção do mundo da primeira temporada, veja Mark Scout e seus aliados lidam com as consequências de suas ações ao tentar expor as práticas obscuras e incomuns de Lumon.

Você está curioso sobre o Cold Harbor na Severance Season 2 Episódio 2? Aqui está o conceito explicado.

Qual é o fim do episódio 2 de Cold Harbor em indenização?

Cold Harbor em Severance Season 2 Episódio 2 é um arquivo MDR criptografado no qual Mark Scout estava funcionando. Na verdade, esse arquivo fez uma aparição fugaz no final da estréia da segunda temporada. Ele apareceu na tela de um computador com a sra. Casey, que supostamente é a falecida esposa de Mark, Gemma.

A tela que tinha o nome de Cold Harbor e a foto da sra. Casey mostraram várias porcentagens de leituras. “ITNO 25.00” foi escrito na tela. Isso indicou que tinha algo a ver com a criação da sra. Casey. Além disso, há também uma leitura de 68%, indicando que o Cold Harbor está um pouco próximo de concluir.

Enquanto isso, na parte inferior da tela, foram mostradas cinco leituras percentuais. Essa configuração lembrou -se das caixas de classificação usadas no MDR, onde os dados criptografados são colocados depois que os funcionários experimentam certos sentimentos. Cada leitura foi rotulada com um acrônimo WO, DR, FC e MA. De acordo com essas abreviações, parece que elas estão relacionadas aos quatro temperamentos enfatizados pelo fundador de Lumon, Kier Eagan. Os quatro temperamentos são AY, pavor, divertido e malícia.

Parece que Cold Harbor é um projeto incrivelmente valioso para Lumon. Isso é evidenciado quando a administração da Helly persuadiu, de modo que Mark Scout, que demonstrou ter habilidades de refinamento de criptografia brilhante, retornaria ao trabalho em Lumon tempo suficiente para concluir o projeto. Além disso, é também a razão pela qual Lumon contratou Irving e Dylan, para convencer Mark a concluir o projeto.

Não se sabe muito mais sobre o projeto, além disso. No entanto, parece ser uma referência ao porto frio da vida real, um distrito histórico localizado na Virgínia e o lugar da infame Batalha de Cold Harbor durante a Guerra Civil dos EUA.