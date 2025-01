O que é Lasher na segunda temporada de Mayfair Witches e quem o interpreta?

Bruxas Mayfair recentemente retornou com seu segunda temporada. Conta as aventuras de um neurocirurgião chamado Dr. Rowan Fielding. Sua vida toma um rumo interessante quando ela descobre que é herdeira de uma dinastia de bruxas perseguida por um espírito maligno. Além da história emocionante da série, o personagem de Lasher deixou os fãs intrigados. Então, quem é lashere quem joga Bruxas Mayfair, temporada 2?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o misterioso personagem da série de suspense sobrenatural.

Quem interpreta Lasher em Mayfair Witches: temporadas 1 e 2?

Existem diferentes atores ensaiando o papel de Lasher em Mayfair Witches: Seasons 1 e 2. Na 1ª temporada, o papel foi interpretado por Jack Huston, conhecido por suas aparições em American Hustle, Kill Your Darlings, Fargo e Outlander, entre outros. muitos mais. Na 2ª temporada os cineastas decidiram mostrar uma versão mais jovem do personagem. Como resultado, o ator infantil Roxton Garcia foi contratado para interpretar Lasher. Os créditos de atuação de Garcia incluem Heels, The Lost Husband e Reminiscience.

Quem é Lasher em Bruxas Mayfair?

Lasher é um espírito sombrio em Mayfair Witches.

O personagem interpretado por Huston na primeira temporada é apresentado como o vilão central da série. Lasher é um espírito maligno que cuida de Rowan Fielding e das outras bruxas. Sua presença é misteriosa, mas poderosa e ele sabe como fazer as coisas. Na primeira temporada, ele se torna um jovem na cabeça de Rowan enquanto ela entra no mundo mágico.

Porém, no final da parte 1, ele faz o impensável ao entrar no corpo do feto de Rowan. A segunda temporada tomou um rumo interessante quando Lasher nasceu como bebê de Rowan e criou circunstâncias perigosas para todos ao seu redor.

Embora Rowan aceite seu recém-nascido independentemente de suas intenções suspeitas, a taxa de crescimento do bebê deixa todos chocados. Lasher se transforma de criança em pré-adolescente em poucos dias, levando a um crescimento em seus poderes.

Embora as intenções de Lasher na série não sejam claras, os livros originais revelam o espírito como uma criatura chamada Taltos. Seu objetivo final é usar Rowen e as bruxas para produzir mais descendentes. Além disso, ele mata muitos humanos tentando engravidá-los com o Livro 2 e testemunhar o nascimento de outro Taltos.

Para saber mais sobre Lasher, fique ligado em Mayfair Witches, transmitido no AMC Plus.