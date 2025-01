O que é o anel de noivado Zendaya de Tom Holland? Designer de diamante, corte e preço explicado

Muitos querem saber mais sobre Anel de noivado de Zendaya depois que foi revelado que ela e Tom Holland estavam oficialmente noivos. Zendaya exibiu o deslumbrante anel de diamante no tapete vermelho do Globo de Ouro de 2025 em 5 de janeiro, gerando especulações sobre seu significado. Então ficou claro que era na verdade um anel de noivado com Pessoas relatando que as duas estrelas de 28 anos estão noivas de acordo com uma fonte familiar. E, felizmente, parece que os fãs identificaram o anel junto com o designer de joias e a lapidação do diamante.

Quais são os detalhes do anel de noivado de Zendaya?

O anel de noivado de Zendaya se parece muito com um anel especial disponível em Jessica McCormack, especializada em joias contemporâneas com diamantes. Especificamente, parece ser o Anel traseiro com botão de diamante com almofada leste-oeste de 5,02 quilates.

(Crédito da imagem: Jessica McCormack)

A descrição oficial do diamante almofadado de cinco quilates diz que ele é “incrustado em um recorte de estilo georgiano em ouro branco 18k e ouro amarelo”. Mais detalhes revelam que o diamante oval tem clareza VS1 (abreviação de Very Slightly Included), o quinto dos graus élficos em clareza. A cor do diamante é I, quase incolor, numa escala que vai de D a Z.

O preço do anel de noivado é desconhecido e exige que os clientes façam uma consulta sobre o custo. Dito isso, outros anéis de noivado disponíveis no site custam até US$ 85.000 por um anel de diamante de 2,50 quilates, e os preços para anéis mais caros estão disponíveis mediante solicitação. Como ponto de comparação, outros diamantes de cinco quilates com cor I e clareza VS1 é minha Rita Eles custam entre US$ 75.000 e US$ 100.000.

Embora Tom Holland não tenha aparecido com Zendaya no Globo de Ouro de 2025, ele explicou recentemente que não quer roubar o momento de sua namorada quando ela estiver no tapete vermelho. Dito isto, provavelmente os veremos aparecer juntos com mais frequência agora que estão noivos. E se esta aliança de noivado é tão deslumbrante, quem sabe como será a aliança de casamento.