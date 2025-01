O que é o menu McValue do McDonald’s e quando será lançado?

Gigante do fast food McDonald’s Está sempre em busca de ampliar sua presença no mercado, e o Menu McValue se torna sua mais recente adição para atrair clientes. A rede multinacional de restaurantes adota constantemente táticas envolventes e modernas para aumentar sua base de consumidores, incluindo a colaboração com franquias de filmes e a renovação de sua lista. Da mesma forma, o McDonald’s lançou agora um menu McValue que permite aos clientes comprar os seus alimentos a um preço mais baixo.

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o que a plataforma McValue realmente envolve.

O aspecto mais importante do menu McValue é que ele permite que os clientes adicionem determinados itens aos seus pedidos com um grande desconto. Na oferta “Compre um, adicione outro por US$ 1”, os clientes podem comprar suas fatias favoritas por apenas US$ 1, desde que já tenham pedido um item do menu McValue pelo preço original.

Ele McDonald’s Os itens incluídos nesta oferta estão divididos em duas categorias:

Café da manhã McValue Compre um, adicione outro por US$ 1 Itens do menu:

Salsicha McMuffin

Biscoito De Salsicha

Burrito de Salsicha

croquetes de batata

McValue Almoço/Jantar Compre um, adicione outro por US$ 1 Itens do menu:

McNuggets de frango com 6 peças

Cheeseburger Duplo

frango

batatas fritas pequenas

Outra característica do menu McValue recentemente introduzido é o Oferta de refeição de US$ 5. Embora esta oferta não seja totalmente nova, foi agora incluída no menu McValue e o McDonald’s também prolongou o seu período de validade. Ao solicitar uma refeição de US$ 5, os clientes receberão uma refeição pré-embalada contendo um sanduíche McDouble ou McChicken de sua escolha, batatas fritas, Chicken McNuggets de 4 peças e um pequeno refrigerante.

Os clientes podem acessar o menu McValue visitando o McDonald’s mais próximo ou por meio do aplicativo MyMcDonald’s. Além das ofertas mencionadas acima, o McValue Menu também inclui diversas ofertas exclusivas de aplicativos e específicas de cada local.

Os compradores interessados ​​​​podem aproveitar essas ofertas lucrativas a partir de hoje, 7 de janeiro de 2025. No entanto, não está claro quando o menu McValue irá expirar.