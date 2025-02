O que é sepse? A condição final que faz Barbie Hsu morrer

Yakarta, vivo – A notícia da morte da atriz de Taiwan, Barbie Hsu, deixou uma dor profunda para sua família e fãs. A HSU tem histórico de problemas de saúde, incluindo o prolapso da válvula mitral e convulsões anteriores que causam falta de oxigênio. A atriz recebeu boa saúde durante os dois primeiros dias no Japão, antes de sofrer uma tosse grave, que rapidamente se tornou pneumonia. Sua condição piorou rapidamente e, embora ele tenha sido urgentemente levado ao hospital, ele não recebeu tratamento da MEC antes de morrer. A causa oficial da morte foi finalmente confirmada como sepse.

A seguir, é apresentada uma série de fatos sobre sepse, conforme relatado pela Página da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O que é sepse?

A sepse é uma condição de vida que ocorre quando o sistema imunológico reage ao extremo à infecção, causando disfunção de órgãos. A reação do corpo causa danos ao seu próprio tecido e órgãos e pode causar choque, falha de muitos órgãos e até morte, especialmente se não for reconhecido precocemente e for imediatamente tratado.

Alta taxa de mortalidade

A sepse é uma das causas de morte mais frequentes do mundo. Dos dados publicados em 2020, houve 48,9 milhões de casos e 11 milhões de mortes relacionadas à sepse em todo o mundo, que representam 20? Quase metade (20 milhões) de todas as estimativas de casos de sepse em todo o mundo ocorre em crianças menores de 5 anos. Para cada 1000 pacientes hospitalizados, estima -se que 15 pacientes experimentem sepse como uma complicação ao receber serviços de saúde.

Causas de sepse

A sepse é geralmente causada por infecções bacterianas, mas também pode ser causada por outras infecções, como vírus, parasitas ou fungos. O tratamento requer tratamento médico, incluindo o uso de antimicrobianos, fluidos de infusão e outras ações. A sepse obtida em centros de assistência médica é um dos efeitos colaterais mais comuns durante o serviço e afeta centenas de milhões de pacientes em todo o mundo a cada ano. As infecções relacionadas aos serviços de saúde são causadas por patógenos que geralmente são resistentes a medicamentos e podem rapidamente causar pior as condições clínicas.

Sabe -se que a sepse com patógenos resistentes têm um maior risco de morte em hospitais. Estima -se que existam 4,95 milhões de mortes relacionadas à resistência antimicrobiana em 2019, incluindo 1,27 milhão de mortes causadas diretamente pela resistência antimicrobiana.

Que corre o risco de obter sepse

Qualquer pessoa afetada pela infecção, ferimentos graves ou doenças graves não transmissíveis podem se tornar sepse, mas populações vulneráveis ​​têm um risco maior, incluindo mulheres mais velhas, mulheres grávidas ou acabaram de estar grávidas, pacientes hospitalizados, pacientes em unidades de terapia intensiva, Pessoas com pessoas com sistemas imunológicos fracos (por exemplo, HIV, câncer), pessoas com condições médicas crônicas (por exemplo, doença renal, cirrose).

Os primeiros sinais e sintomas de sepse

Um sinal e sintomas comuns de uma pessoa que sofrem de sepse é febre ou baixas temperaturas e tremores, confusão, dificuldade em respirar, pele úmida e suor, dor ou extremo desconforto, freqüência cardíaca, pulso fraco ou pressão arterial baixa.

Tratamento

O tratamento da sepse é mais eficaz quando começa cedo. Os profissionais de saúde prestam atenção a sinais alarmantes e usam testes para diagnosticar sepse. Então eles trabalharão para encontrar uma fonte de infecção. O uso de antimicrobianos desde tenra idade para tratar bactérias, parasitas, fungos ou vírus é muito importante para aumentar o resultado final da sepse. A pressão arterial baixa é tratada com fluido de infusão e, às vezes, um medicamento chamado vasopressor, que pode aumentar a pressão arterial. A resistência a antibióticos pode complicar o tratamento.