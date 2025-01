O que é um innie e um outie em compensação? Explicado

Ruptura A segunda temporada finalmente estreou, com base na história da temporada anterior e provocando novos desafios para Mark Scout e companhia. Também traz vários rostos novos para suas vidas. No entanto, também gerou uma enxurrada de perguntas entre os fãs. Uma dessas questões é o significado por trás dos conceitos de ‘Innie‘ e ‘fora,’ introduzido pela primeira vez na 1ª temporada de Severance.

Então, o que ‘Innie’ e ‘Outie’ significam em Severance? Aqui estão os dois conceitos explorados.

Separação de Innie e Outie Worker

Em Severance, os funcionários das Indústrias Lumon passam por um procedimento cirúrgico no qual sua consciência é dividida em dois seres distintos, Innie e Outie.

O ‘Innie’ é a identidade de um funcionário que trabalhava na Lumon. As memórias de Innie limitam-se ao escritório. Como tal, tudo o que fizerem ou disserem permanecerá dentro do escritório. Também não se lembram de elementos ou memórias da sua vida pessoal ou não profissional. O dia de um Innie começa quando eles pegam o elevador para o escritório e termina quando eles saem do local. Depois de sair do escritório, seu ser volta ao estado “Outie”. As memórias que eles criaram como ‘Innie’ também desaparecem e são substituídas pelas memórias de Outie.

Um ‘Outie’ é a identidade de um funcionário da Lumon fora do local de trabalho. Ou seja, é o seu verdadeiro eu e foram eles que optaram por se submeter ao procedimento de “demissão”. O Outie não consegue se lembrar do que aconteceu no local de trabalho.

Um chip permite que o funcionário alterne entre as identidades Innie e Outie. Esse chip é inserido no cérebro do indivíduo durante o referido processo cirúrgico. Esta cirurgia é indolor e é realizada com o indivíduo acordado. Este chip ativa e transforma um ser em Innie durante o horário de trabalho de Lumon e o desativa e o reverte ao estado Outie assim que sai do escritório durante o dia.

A divisão entre o eu interno e o externo de um funcionário por meio do procedimento de remuneração é aplicada com rigor. Isso garante que informações confidenciais e potencialmente perigosas sobre a Lumon não sejam divulgadas ao público.