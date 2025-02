O que é USAID? Explicando a agência de ajuda externa dos Estados Unidos e por que Trump e Musk querem terminar

Dezenas de altos funcionários foram pressionados. Milhares de contratados foram demitidos. Um congelamento foi colocado bilhões de dólares em assistência humanitária a outros países.

Nas últimas duas semanas, a administração do presidente Donald Trump fez mudanças significativas na agência dos EUA responsáveis ​​por fornecer assistência humanitária no exterior que deixou ajuda organizações que são agonizadas sobre se podem continuar com programas como assistência nutricional para bebês e crianças desnutridas .

O então presidente John F. Kennedy estabeleceu a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, conhecida como USAID, durante a Guerra Fria. Nas décadas posteriores, republicanos e democratas lutaram pela agência e seus fundos.

Aqui está uma olhada na USAID, sua história e as mudanças feitas desde que Trump assumiu a posição.

Kennedy criou a USAID no apogeu da luta da Guerra Fria dos Estados Unidos com a União Soviética. Eu queria uma maneira mais eficiente de combater a influência soviética no exterior através da assistência externa e vi o Departamento de Estado como frustrante burocrática ao fazê -lo.

O Congresso aprovou a lei de assistência externa e Kennedy estabeleceu a USAID como uma agência independente em 1961.

A USAID sobreviveu à União Soviética, que caiu em 1991. Hoje, os apoiadores da USAID argumentam que a assistência americana em países neutraliza a influência russa e na China. A China tem seu próprio programa de ajuda externa “Belt and Road, em todo o mundo, que opera em muitos países que os Estados Unidos também desejam como parceiros.

Os críticos dizem que os programas são um desperdício e promovem uma agenda liberal.

Congelar assistência estrangeira

Em seu primeiro dia no escritório em 20 de janeiro, Trump implementou um congelamento de 90 dias em assistência estrangeira. Quatro dias depois, Peter Marocco, um político designado que retorna do primeiro mandato de Trump, escreveu uma interpretação mais difícil dessa ordem, um movimento que fechou milhares de programas em todo o mundo e forçadas licenças e demissões.

Desde então, o secretário de Estado Marco Rubio mudou para manter mais tipos de programas estritamente de emergência que economizam vida durante o congelamento. Mas a confusão sobre quais programas estão isentos das ordens de parada do governo Trump e o medo de perder a ajuda americana continua permanentemente, continua a congelar o trabalho de ajuda e desenvolvimento em todo o mundo.

Dezenas de altos funcionários foram pressionados, milhares de contratados demitidos e foram informados de funcionários na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) que não entram em sua sede em Washington. E o site da USAID e sua conta na plataforma X foram eliminados.

Faz parte de uma repressão do governo Trump que está atingindo o governo federal e seus programas. Mas a USAID e a ajuda externa estão entre os mais afetados.

Rubio disse que o objetivo do governo era uma revisão do programa pela qual os projetos tornam “os Estados Unidos mais seguros, mais fortes ou mais prósperos”.

A decisão de fechar programas financiados pelos Estados Unidos durante a revisão de 9 dias significava que os Estados Unidos estavam “recebendo muito mais cooperação” dos beneficiários da assistência humanitária, desenvolvimento e segurança, disse Rubio.

Os republicanos geralmente pressionam para dar ao Departamento de Estado, que fornece orientação geral à política externa à USAID, mais controle de suas políticas e fundos. Os democratas geralmente promovem a autonomia e a autoridade da USAID.

Os fundos para as agências das Nações Unidas, que incluem a manutenção da paz, os direitos humanos e as agências de refugiados, têm sido objetivos tradicionais para a redução das administrações republicanas. A primeira administração de Trump mudou -se para reduzir os gastos com ajuda externa, suspendendo pagamentos a várias agências da ONU, incluindo o Fundo da População da ONU e os fundos para a autoridade palestina.

No primeiro mandato de Trump, os Estados Unidos se retiraram do Conselho de Direitos Humanos da ONU e suas obrigações financeiras com esse órgão. Os Estados Unidos também são impedidos de financiar a agência da ONU para refugiados palestinos, ou UNRWA, sob um projeto de lei assinado pelo então presidente Joe Biden em março passado.

Transparência em assistência externa

Como senador da Flórida, Rubio frequentemente pedia mais transparência nos gastos com assistência estrangeira, mas geralmente era apoiado. Em uma publicação nas redes sociais de 2017, Rubio disse que a assistência externa “não era caridade”, que os Estados Unidos “devem garantir que ele seja bem gasto” e pediu a ajuda externa “críticas à nossa segurança nacional”.

Em 2023, o Sr. Rubio patrocinou um projeto de lei que exigiria que as agências de assistência externa incluíssem mais informações sobre quais organizações estavam implementando a ajuda no campo.

O Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk, conhecido como Dege, lançou um esforço radical treinado por Trump para demitir trabalhadores do governo e reduzir bilhões de gastos do governo. A USAID é um dos seus principais objetivos. Musk alega que o financiamento da USAID foi usado para lançar programas mortais e chamou de “organização criminosa”.

A África Sub -Saranderia pode sofrer mais do que qualquer outra região durante a pausa da ajuda. Os Estados Unidos deram à região mais de US $ 6,5 bilhões em assistência humanitária no ano passado. Pacientes com HIV na África que chegam às clínicas financiadas por um aclamado programa americano que ajudou a controlar a epidemia de AIDS global da década de 1980 encontrou portas fechadas.

Há também ramificações na América Latina. No México, um abrigo movimentado para os migrantes no sul do México ficou sem um médico. Um programa foi dissolvido para fornecer apoio à saúde mental a jovens LGBTQ+ fugindo da Venezuela.

Na Colômbia, Costa Rica, Equador e Guatemala, os “escritórios de mobilidade segura”, onde os migrantes podem solicitar que os EUA tenham fechado legalmente.

A comunidade de ajuda está lutando para obter a imagem completa: quantos milhares de programas fecharam e quantos milhares de trabalhadores foram demitidos e disparados sob congelamento?

No total, os Estados Unidos gastaram aproximadamente US $ 40 bilhões em ajuda externa no ano fiscal de 2023, de acordo com um relatório publicado no mês passado para o serviço de investigação do Congresso não partidário.

Os Estados Unidos são o maior provedor de assistência humanitária em todo o mundo, embora outros países gastem uma proporção maior de seu orçamento nele. A assistência estrangeira em equivalentes gerais para menos de 1% do orçamento dos EUA.

Cerca de 6 em cada 10 adultos americanos disseram que o governo dos Estados Unidos estava gastando “demais” em geral em ajuda externa, de acordo com uma pesquisa AP-NORC de março de 2023. Quando perguntado sobre os custos específicos, aproximadamente 7 de cada 10 adultos americanos disse que o governo dos Estados Unidos estava investindo muito dinheiro para ajudar outros países. Cerca de 9 dos 10 republicanos e 55% dos democratas concordaram que o país estava gastando muito em ajuda externa. Naquela época, cerca de 6 em cada 10 adultos americanos disseram que o governo estava gastando “muito pouco” em questões domésticas que incluíam educação, assistência médica, infraestrutura, seguridade social e Medicare.

Pesquisas mostraram que os adultos americanos tendem a superestimar a participação do orçamento federal gasto em ajuda externa. As pesquisas da Kaiser Family Foundation descobriram que, em média, os americanos dizem que a AIDS externa representa 31% do orçamento federal, em vez de mais próximo de 1% ou menos.

Os democratas dizem que os presidentes não têm a autoridade constitucional para eliminar a USAID. Mas não está claro o que o impediria de tentar.

Uma mini versão dessa batalha legal foi desenvolvida no primeiro mandato de Trump, quando ele tentou reduzir o orçamento para operações estrangeiras em um terço.

Quando o Congresso recusou, o governo Trump usou congelamento e outras táticas para reduzir o fluxo de fundos já apropriados pelo Congresso para programas estrangeiros. O Escritório de Responsabilidade do governo decidiu então que violava uma lei conhecida como Lei de Controle de Incorporação.

É uma lei que podemos estar ouvindo mais.

“Ele vive em ordem executiva, morre em ordem executiva”, disse Musk no sábado x (1 de fevereiro de 2025) em referência à USAID.