O que é ‘wi wi wi gat’? Hopecore Tiktok Trend explicou

Uma treência Hopecore chamada ‘Wi wi wi gat’ Foi viral Tiktok. Consequentemente, os fãs se sentiram curiosos sobre essa tendência e suas origens. Em particular, a curta plataforma de troca de vídeo tem sido frequentemente o centro ou o berço de tendências variáveis, mas exclusivas, como o ‘filtro de microondas’.

Sem mais delongas, aqui está tudo o que descobrimos nesta nova tendência do Tiktok.

Wi Wi Wi Cat Trend em Tiktok explicou

A tendência de Wi Wi Cat on Tiktok é uma tendência de Hopecore, que é um gênero de vídeos que significam esperança, paz e bondade. Nesta tendência, os usuários compartilham vídeos de um gato que faz os sons “Wi Wi Wi” e “Uyayu”, enquanto comem uma tigela de comida, seguida por uma montagem de tiros que apresentam pessoas, animais e natureza.

Essas fotos evocam sentimentos de paz, serenidade, alegria e calma. Além disso, esses vídeos geralmente são acompanhados pela música instrumental, “Fall Manges”, pela Dramamine. A tendência do Wi Wi Cat se tornou viral recentemente. Embora suas origens estejam em um vídeo publicado há um ano pelo usuário @Choco Wise. Neste vídeo, você pode ver o usuário do gato comendo comida de uma tigela. Através das legendas, o usuário também revelou que o nome do gato era Pepe.

Após a crescente popularidade da tendência, o usuário, em resposta a um comentário pedindo o bem -estar do gato compartilhado Um vídeo Aquele andando em sua cama. O usuário também tocou na faixa da alça defeituosa, usada na tendência, no fundo.

Curiosamente, vários dos vídeos Tiktok que participam de Esta tendência Eles acumularam mais de um milhão que eu gosto. Enquanto isso, alguns usuários participaram de uma maneira um pouco diferente. Esses vídeos diferentes têm gatos que dizem mais do que Wi Wi. Por exemplo, um usuário designado @AIMAGIC336 Ele compartilhou um vídeo de um gato fazendo o som “Hello” e seu proprietário rindo. Seguiu -se uma montagem de fotos pacíficas de edifícios, carros nas estradas e uma pessoa correndo.