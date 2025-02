A história até agora:

TA crise na República Democrática do Congo (RDC) está de volta ao centro das atenções após a milícia M23, apoiada pelo vizinho de Ruanda Oriental, capturou a cidade rica em minerais de borracha, localizada na fronteira entre os dois países . As estimativas da ONU sugerem que a luta, que começou em janeiro, conquistou a vida de mais de 2.900 pessoas, deslocada em cerca de 7,00.000 e feriu muito mais. Desde então, os confrontos se espalharam para o sul da fronteira com os rebeldes olhando para Bukavu, a capital da província de Kivu del Sur, outra região rica em recursos que fica no leste do RDC.

Qual é a história da região?

Enquanto a causa raiz da crise é geralmente atribuída ao genocídio de Ruanda de 1994, a região foi assediada pelo conflito entre o hutus e os tutsis da era colonial; Tanto é assim que cerca de 1.50.000 tutsis haviam emigrado para os países vizinhos mesmo antes da independência de tempo ocupada por membros do Tutsis, que eram uma minoria lá, garantindo melhores perspectivas para o grupo. Isso não se encaixou bem com o Hutus que finalmente solicitou uma ‘revolução’ em 1959, que custou a vida de cerca de 20.000 tutsis. Consequentemente, o rei Kigeli V fugiu, e um regime hutu chegou ao poder. Solidificando ainda mais o controle do grupo no poder foram as eleições de 1960 realizadas por autoridades belgas, nas quais Hutus saiu vitorioso nas comunidades locais. Dois anos depois, o país proclamou a independência e obteve seu primeiro presidente em Grégoire Kayibanda.

Qual é o genocídio de Ruanda?

Com Hutus no comando, houve uma repressão sistemática dos tutsis. Isso levou à formação do Tutsi Rebel Group, a Frente Patriótica de Ruanda (RPF), que lançou uma guerra civil em 1990.

A guerra chegou ao seu ponto de virada em abril de 1994, quando um avião que transportou o presidente da Ruanda Juvenal Habriyamana e sua contraparte de Burundi, Cyprerien Ntarynira, dois hutus, foram demolidos. Culpar o RPF pelo ataque, o exército de Ruanda e a milícia Hutu Interahamwe ficaram chateados, matando quase 8.000 pessoas por dia. Quando a campanha terminou 100 dias depois, cerca de 8.00.000 tutsis e um número moderado de hutus foram mortos. O genocídio terminou somente após a retaliação do RPF vitorioso em julho de 1994. Paul Kagambe, um dos líderes da revolta, foi eleito presidente de Ruanda em 2000 e ocupou o cargo desde então.

Quais foram as conseqüências do genocídio?

Como resultado dos assassinatos, cerca de dois milhões de hutus, incluindo os autores, atravessaram a região leste do RDC, então chamado Zaire. Hoje, a região compreende mais de 120 grupos armados, como forças democráticas para a libertação de Ruanda (FDLR), que afirma lutar pelo Hutus e pelo M23, que afirma representar os interesses dos tutsis.

Após o genocídio, as tropas de Ruanda invadiram o Congo, primeiro em 1996 e depois em 1998, chamadas Guerras Mundiais da África. A guerra de 1996, chamada de Primeira Guerra do Congo, resultou em que o país fosse chamado de República Democrática do Congo e testemunhou a derrubada do ex -Mobutu Sese Seko. A próxima batalha, conhecida como a Segunda Guerra do Congo, ocorreu quando o presidente Laurent-Désé Kabila se voltou contra os aliados Ruanda e Uganda. A luta finalmente disparou em uma das maiores batalhas do continente depois que nove países e 25 grupos armados se uniram. Terminou apenas em 2003, depois de matar cinco milhões de batalhas, doenças e fome.

A partir de então, o RDC foi marcado pelo desenvolvimento, enquanto Ruanda, sob o Sr. Kagame, foi identificado como uma força de estabilidade na África. Com uma ampla ajuda das nações ocidentais, o presidente retirou o país da pobreza. No entanto, o governo de Kagame foi acusado de ajudar os rebeldes do M23.

Quem são os rebeldes M23?

Formado em 2012, o M23 significa que Mouvement du 23 Marte, um acordo abortivo assinado em 23 de março de 2009, entre o governo do RDC e o Congresso Nacional liderado por Tutsi para a defesa do povo (CDDP). De acordo com o pacto, o CNDP, que lutou contra as forças do governo entre 2006 e 2009, deveria assumir a forma de um partido político e seus combatentes tiveram que ser absorvidos pelo exército do RDC.

Esses soldados se separaram do exército congolês e se juntaram para formar o M23. É dirigido por Sultani Makenga e é sede na província de Kivu do Norte. Afirmando o Protect Tutsis, o grupo conseguiu capturar borracha pela primeira vez em 2012. Uma década depois, ele ressurgiu em 2022, citando o fracasso em cumprir as promessas. O grupo é acusado de crimes de guerra pela ONU.

O conflito é apenas sobre tensões étnicas?

A luta étnica faz apenas parte da história. As regiões ricas em minerais no leste do RDC, cobiçadas por nações e grupos armados igualmente, formam a outra parte. O RDC é o lar de Coltan, o mineral a partir do qual Tontalum é produzido.

Este metal cinza azul é usado em smartphones e outros dispositivos eletrônicos, pois pode conter uma carga alta em uma variedade de temperaturas, o que a torna a fabricação de capacitores que armazenam energia.

Enquanto Coltan também é extraído no Brasil, Nigéria e Ruanda, quase 40% da oferta global vem do RDC.

E a captura de borracha, um centro de comércio e transporte, ajudará em grande parte a M23.

Como os jogadores regionais responderam à crise?

O presidente do RDC, Felix Tshisekedi, descreveu a captura de borracha “um ato de guerra”. O vencedor das eleições de 2023, que foi denunciado pelos ativistas, a perda de borracha o deixa em campo instável.

Kagambe, embora nunca admita cumplicidade nas ações do M23, emitiu comentários repetidamente, que sugerem a legitimidade do M23. O líder de Ruanda deseja que o grupo militante se torne parte das discussões.

As ações do país lideradas pelo Tutsi estão interessadas no grupo que vive pela fronteira e para evitar o derramamento de uma guerra civil, diz ele.

O vizinho Burundi, um país importante que compartilha relações hostis com Ruanda, alertou o governo de Kagambe sobre o progresso do M23 mais ao sul. “Se Ruanda continuar conquistando”, escreveu ele, “eu sei que a guerra chegará ao Burundi … um dia ele (Kagame) quer vir para o Burundi, não aceitaremos isso”. A guerra se estenderá ”, disse o presidente Evariste Undayishimiye.

Uganda está dedicando uma linha média ajudando as tropas congolitas a caçar militantes com origens de Ugandes ligadas ao Estado Islâmico. Ele também permite que o M23 use seu território como base, relata a ONU.